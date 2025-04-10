Döviz mevduatları 3 haftada 8.8 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 4 Nisan ile biten haftada 92 milyar 979 milyon 935 bin lira azalarak 21 trilyon 973 milyar 216 milyon 456 bin liraya indi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,5 azalışla 12 trilyon 136 milyar 878 milyon 296 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,56 artışla 7 trilyon 163 milyar 402 milyon 741 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 226 milyar 321 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 189 milyar 799 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 4 Nisan itibarıyla 3 milyar 307 milyon dolarlık artış görüldü.

Hafta YP toplam değişim (milyon $) Gerçek Kişiler (milyon $) Tüzel Kişiler (milyon $) 4 Nisan 3,307 503 2,804 28 Mart -383 338 -721 21 Mart 5,862 2,653 3,209 Toplam 8,786 3,494 5,291

Böylece son 3 haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında 8 milyar 786 milyon dolarlık artış görüldü. Bu artışında 3 milyar 494 milyon doları gerçek kişilerden 5 milyar 291 milyon doları ise şirket ve kurumlardan geldi.