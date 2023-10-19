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        Haberler Ekonomi Para Döviz mevduatlarında artış - Para Haberleri

        Döviz mevduatlarında artış

        13 Ekim haftasında yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para cinsi mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 717 milyon dolarlık artış görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 15:31 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:31
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        Döviz mevduatlarında artış
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

        Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 13 Ekim ile biten haftada 230 milyar 663 milyon 542 bin lira artarak 14 trilyon 23 milyar 979 milyon 155 bin liraya yükseldi.

        Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,4 artışla 8 trilyon 6 milyar 660 milyon 139 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,4 artarak 5 trilyon 410 milyar 571 milyon 632 bin lira oldu.

        Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 206 milyar 110 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 173 milyar 163 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

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        Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 13 Ekim itibarıyla 717 milyon dolarlık artış görüldü.

        Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,7 artarak 1 trilyon 369 milyar 214 milyon 855 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,3 artışla 1 trilyon 139 milyar 868 milyon 443 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 1,3 yükselişle 1 trilyon 302 milyar 997 milyon 932 bin liraya çıktı.

        Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 401 milyar 611 milyon 524 bin lirası konut, 67 milyar 172 milyon 178 bin lirası taşıt ve 900 milyar 431 milyon 153 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

        Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 13 Ekim ile biten haftada 71 milyar 243 milyon 779 bin lira artarak 10 trilyon 318 milyar 861 milyon 298 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,7 artış kaydetti.

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