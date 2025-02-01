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        Bulancak'ta down sendromlu çocuklar için farkındalık bahçesi açıldı

        Giresun'un Bulancak Belediyesi down sendromlu çocuklar için farkındalık bahçesi açtı. Başkan Necmi Sıbıç, açılışta çocuklarla birlikte fidan dikti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 10:47 Güncelleme: 01.02.2025 - 10:47
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        Down sendromlu çocuklar için farkındalık bahçesi
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        Giresun'un Bulancak Belediyesi down sendromlu çocuklar için farkındalık bahçesi açtı.

        Bahçenin açılışı için düzenlenen programda konuşan Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, vasfını kaybetmiş bir arsayı down sendromlu çocuklar için yeniden düzenlediklerini söyledi.

        Bahçeyi çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmaları yaparak hazır hale getirdiklerini ifade eden Sıbıç, down sendromlu çocuklarla birlikte fidan dikerek açılışı gerçekleştirdi.

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