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Doya Doya Moda Aleyna'nın cezası ne olacak? Doya Doya Moda Aleyna diskalifiye mi edildi ?

Son zamanlarda adından çok kez söz ettiren ünlü yarışma programı Doya Doya Moda'da yaşananlar şaşırttı. Terziden aldığı yardım sebebiyle ceza alacağı konuşulan Aleyna'nın cezası merak ediliyor. Heyecanlı hafta devam ederken herkes Aleyna'ya ne olacağı araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...

Doya Doya Moda Aleyna'nın cezası ne olacak? Doya Doya Moda Aleyna diskalifiye mi edildi ?

Tv8 ekranlarının heyecanla takip edilen moda yarışması olan Doya Doya Moda'da bu hafta bir ceza daha geliyor. Geçtiğimiz hafta Banu'nun cezası alışveriş süresinin 1 saate düşürülmesi olmuştu. Terzilerden çok fazla yardım aldığı için bu hafta da Aleyna'nın başı dertte. Peki, Doya Doya Moda Aleyna'nın cezası ne olacak? Doya Doya Moda Aleyna diskalifiye mi edildi? İşte haberin ayrıntıları...

DOYA DOYA MODA ALEYNA'NIN CEZASI NE?

Doya Doya Moda Aleyna'nın cezası henüz belli olmadı. Jüriler tarafından açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA ALEYNA KİMDİR?

21 yaşında olan Aleyna Koç öğrenci. Aleyna aynı zamanda modellik yapıyor. Aleyna Koç'un Instagram hesabında 31.6 k takipçisi bulunuyor.

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