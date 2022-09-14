Kısmetse Olur yarışmacısı Doya Doya Moda'ya geçti!

Bir dönemin dikkatleri üzerine çeken programlarından olan Kısmetse Olur'da gelin adayı olarak karşımıza çıkan Gamze Taşkın, kısa sürelik bir aradan sonra Doya Doya Moda yarışması ile ekranlara geri döndü. Peki, Doya Doya Moda yarışmacısı Gamze kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Gamze Taşkın hangi yarışmada yer aldı? İşte ayrıntılar...

DOYA DOYA MODA GAMZE TAŞKIN KİMDİR?

12 Eylül'de Doya Doya Moda yarışmasına katılan Gamze Taşkın aslen Sakaryalıdır. 30 yaşında olduğu bilinen isim, daha önce birçok televizyon yarışmalarında boy göstermiştir. Kendisine ait marka çıkartan Gamze Taşkın'ın Instagram hesabında da 400 bine yakın takipçisi vardır.