Dr. Kıyamet'ten 'karma kriz' uyarısı 0:00 / 0:00

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Nouriel Roubini, küresel ekonominin 2008 mali krizinin ve 1970’lerin en kötü yönlerini birleştiren bir düşüş dönemi yaşayacağı konusunda uyardı. Dr. Kıyamet, yaptığı açıklamada, yüksek enflasyonun finansal piyasalarda büyük çatlaklar ortaya çıkmaya başlamadan önce bir durgunluğa yol açmasını beklediğini söyledi.

Roubini, pandeminin etkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere arz yönlü şokları, yükselen fiyatlar ve yavaş büyümenin bir kombinasyonunu ifade eden küresel stagflasyonun itici güçleri olarak görüyor.

Dr. Kıyamet, "Bu, sadece acının başlangıcı, gerçek acıyı sonra göreceğiz" ifadelerini kullandı. Büyük ve küresel birkaç firmanın da batacağı ihtimali üzerinde varsayımlarda bulunarak, “Yeni bir Lehman etkisi olabilir. Ekonomide resesyon ve finans piyasalarında şoklar göreceğiz” dedi.

Dünyanın sosyal ve siyasi baskılarla çevrili bir bombanın üzerinde oturduğunu kaydeden Roubini, ekonomik ve jeopolitik krizin bu durumu çok daha kötüleştireceğinin altını çizdi.