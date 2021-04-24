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Dr. Özlem Türeci'den varyant açıklaması! "Bilimi kullanacağız"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerindeki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin temmuzda yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşılanmış olacağını söyledi

Dr. Türeci'den varyant açıklaması! - Haberler
Dr. Türeci'den varyant açıklaması!
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AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile BioNTech-Pfizer'in Covid-19 aşısının üretildiği Belçika'nın Puurs kasabasındaki fabrikayı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Pfizer İcra Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Albert Bourla ve BioNTech'in kurucu ortağı Özlem Türeci ile açıklama yapan von der Leyen, yıl başında aşılamanın başlamasından sonra üretimde ve dağıtımda birtakım zorluklarla karşılaştıklarını ancak aşılamaların hız kazandığını aktardı.

123 MİLYON DOZ AŞI UYGULANDI

AB ülkelerine 150 milyon dozun üzerinde aşı gönderildiğini kaydeden von der Leyen, 123 milyon doz aşının uygulandığını bildirdi.

Von der Leyen, AB'de en fazla kullanılan aşının BioNTech-Pfizer aşısı olduğunu belirterek "BioNTech-Pfizer'in muazzam çabaları ve teslimatlarını hızlandırmalarıyla temmuzda AB'deki yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılayacak yeterli dozumuz olacağına inanıyorum" dedi.

BioNTech-Pfizer'in mRNA teknolojisiyle ürettiği Covid-19 aşılarının AB'nin aşılama programının omurgasını oluşturacağını bildiren von der Leyen, bu aşılardan 2022 ve 2023 için 1,8 milyar doz daha satın almak üzere şirketle görüşmelerin sürdüğünü hatırlattı.

Von der Leyen, aşının 1 yıldan kısa sürede geliştirilmesindeki rolleri dolayısıyla BioNTech kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye teşekkür etti.

Von der Leyen, Avrupa İlaç Ajansının (EMA),Puurs'taki tesisinin kapasitesinin yüzde 20 artırılması için gerekli onayı verdiğini duyurdu.

AB yönetimi, daha önce yetişkin nüfusun aşılanmasında hedef olarak eylülü gösteriyordu. Özellikle AstraZeneca aşılarının teslimatında çıkan aksaklıklardan sonra AB yönetimi, mRNA teknolojisiyle üretilen aşılara, dolayısıyla BioNTech-Pfizer'e yöneldi. Bu aşıların teslimatının planlanandan da iyi gitmesiyle ve virüslerin varyantlarına karşı etkisini de hesaplayarak AB yönetimi, gelecek yıllar için BioNTech-Pfizer aşılarına ağırlık vermeyi planlıyor.

PFIZER: TAAHHÜTLERİMİZİN ÜZERİNE ÇIKTIK

Pfizer yöneticisi Bourla ise şirket olarak AB'ye aşı taahhütlerini yerine getirdiklerini ve haziran sonuna kadar 250 milyon doz daha sağlayarak taahhütlerinin üzerine çıkacaklarını söyledi.

Bu rakamın daha önce varılan anlaşmanın 4 katı olduğunu aktaran Bourla, mayısa kadar sadece Puurs'taki tesiste ayda 100 milyon doz aşı üretim kapasitesine ulaşacaklarını açıkladı.

Bourla, 2021'de Puurs'taki fabrikadan tüm dünyaya 2,5 milyar doz, 2022'de ise daha fazla aşı gönderebileceklerini dile getirdi.

ÖZLEM TÜRECİ: VARYANTLARA KARŞI BİLİMİ KULLANACAĞIZ

Özlem Türeci de BioNTech olarak kanser tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilecek ilaçlar için mRNA teknolojisi üzerinde 20 yıldır çalıştıklarını, bu tecrübeyi Covid-19 aşısına aktardıklarını söyledi.

Geliştirdikleri aşıdan yılda 1 milyar doz üretildiğini aktaran Türeci, salgından sonra iki konuda ders çıkardıklarını, bunlardan birinin ortaklık kurmanın önemi olduğunu, Pfizer ile uyumlu bir çalışma içinde olduklarını dile getirdi.

Türeci, özel sektör ile kamunun iş birliğinin de önemine işaret ederek "Yıllar önce şirketimizi kurduğumuzda bir hayalimiz vardı. Bu sadece ezber bozan ilaçlar geliştirmek değildi. Hayalimiz, aynı zamanda yeni modeller için kamu ve özel sektör ortaklığına katkıda bulunmaktı" ifadelerini kullandı.

Türeci, çıkardıkları ikinci dersi anlatırken de "Bilim ve teknoloji fark yaratabilir. Bilim ve teknolojiyi sağlık ve hayatta kalmak için kullanabiliriz, bunu yapmaya devam edeceğiz. Şimdi önümüzde başka zorluklar var. Virüslerin varyantlarına karşı da bilim bize eşlik edecek" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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