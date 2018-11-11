Erkan Petekkaya, yeni filmi 'Deliler'de sıra dışı bir karakteri canlandırdı. Tarihe 'Kont Drakula' veya 'Kazıklı Voyvoda' olarak da geçen Eflak Beyliği'nin voyvodası Vlad Tepeş...

Osmalı Ordusu'nun öncü kuvvetleri olan 'Deliler'in Vlad Tepeş ile olan mücadelesini hikâye edinen, gösterime 23 Kasım'da girecek olan 'Deliler'deki rolünü canlandırmak için başta 'Yapamayacağım, beceremeyeceğim' diyen Erkan Petekaya, kendisini ikna etmek ve karakterine daha fazla çalışmak için sete belirlenen takvimden bir hafta geç çıktı.

Erkan Pettakaya, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a yaptığı özel açıklamada Vlad Tepeş'i canlandırmak için neden endişe ettiğini ve o endişesinin üstesinden nasıl geldiğini anlattı.

'Deliler'in hangi özellikleri sizi cezbetti de 'Bu filmde olmalıyım' dediniz?



Canlandırdığım karakter çok dişi bir karakterdi. Dişi derken, üstünde oynanabilecek, bir performans gösterebilecek bir roldü. Dikkatimi çeken yanı önce bu oldu. Böyle olunca filmde rol almak istedim. Sonra tabii ki de senaryosu çok enteresan, daha önce Türkiye'de yazılmamış olmasından etkilendim. Açıkçası 'Çok zor bir iş. Arkadaşlar bu işin altıdan kalkabilecekler mi, rezil mi yoksa vezir mi olacağız?' diye düşünmedim değil. Böyle bir film için gerçekten birçok imkâna sahip olmak gerekir. Başta bu yönde bir endişeye düştüm ama sonra 'Bu kadar insan bu işin içine girdiyse demek ki bir bildikleri var' dedim. Ben 'Deliler'in kötü adamını canlandırdım. Vlad Tepeş... Diğer bilinen isimleriyle Kazıklı Voyvoda veya Kont Drakula...

Vlad Tepeş, sinemaya genellikle gerçek kimliğiyle değil hep vampirlikle özdeşleştirilen 'Drakula' olarak yansımış. Bu durum size ne hissettirdi?



Bu dokunun içerisinde, bu coğrafyanın içerisinde herhalde Vlad Tepeş gerçek kimliğiyle ilk kez canlandırıldı. Vlad Tepeş, dehşet verici birisiymiş. Bu arada Vlad Tepeş, Osmanlı Sarayı'nda Fatih Sultan Mehmet'le beraber büyümüş, çocukluğunu onunla birlikte geçirmiş. Vlad Tepeş'in çıkış yeriyle alakalı filmler yapılmadı. Ben aradım, birkaç tane buldum izledim ama bu coğrafyadan çıktığını, bu adamın neden böyle olduğunu anlatan bir film ne gördüm, ne izledim ne de duydum.

Vlad Tepeş karakteri için özel bir hazırlık yaptınız mı?



Çok zor oldu. Tabii ki filme başlamadan önce çalışmalarımız oluyor. Günlerce, haftalarca kafan orada oluyor, 'Ne yapacağım, ne edeceğim' diye... Öyle bir hazırlığım oldu. Bir de dediğim gibi başta, rolün ağırlığından korktum. Çekimlere bir hafta geç başladım Aksaray'da. Çünkü bir hafta odadan çıkamadım.

Neden?



Çalıştım. Sete bir türlü inemedim. 'Beceremeyeceğim, olmayacak' dediğim zamanlar oldu. Filmde rol de alan ortak yapımcılarımızdan İsmail Filiz'in her 'Ağabey sete çıkalım' dediğinde 'Oynamayacağım, sete çıkmayacağım, ben makine miyim? İçimden gelmiyor, yapamayacağım' dedim. Sonra hazırlıklarımı tamamlayıp rolün üstesinden geleceğimi anlayınca kameranın karşısına geçtim. Sete girince de bütün o şartların, bütün o imkânların olduğunu görüp filmin güzel olacağını anlayınca endişelerim yok oldu.

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