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Draymond Green, Galatasaray Nef antrenmanında

Golden State Warriors ile dört NBA şampiyonluğu bulunan dünyaca ünlü basketbolcu Draymond Green, Galatasaray Nef'in antrenmanını ziyaret etti

Draymond Green, Galatasaray Nef antrenmanında

NBA ekiplerinden Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Draymond Green, Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nın antrenmanı ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabında yer alan bilgiye göre, NBA'de 4 kez şampiyonluk yaşayan yıldız basketbolcu, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki Galatasaray Nef antrenmanını ziyaret etti ve ardından bireysel bir çalışma gerçekleştirdi.

Draymond Green, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında Vodafone Park'ta oynanan maçı da izlemişti.

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