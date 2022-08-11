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DSİ işçi alımı kura sonuçları 2022: DSİ bekçi alımı kura sonuçları belli oldu mu?

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan personel alımı duyurusu geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. Açıklamanın ardından başvurular İŞKUR esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 25 - 29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru işlemleri sonrasında kura sonuçları merak ediliyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

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  • DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı 2022: DSİ bekçi alımı kura sonuçları belli oldu mu? Devlet Su İşleri DSİ personel alımı kura sonucu isim listesi sorgulama ekranı/linki

    DSİ bekçi alımı kura sonuçları için meraklı bekleyiş geçtiğimiz günlerde sona erdi. Devlet Su İşleri bünyesinde görev almak isteyen binlerce kişi kura sonuçları listesine ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, 2022 DSİ bekçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte Devlet Su İşleri kura sonuçları sorgulama ekranı...
  • DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı 2022: DSİ bekçi alımı kura sonuçları belli oldu mu? Devlet Su İşleri DSİ personel alımı kura sonucu isim listesi sorgulama ekranı/linki

    DSİ BEKÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Noter huzurundaki kura çekimi 09.08.2022 tarihinde saat 10:00 da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda yapıldı. Kura çekimi DSİ Genel Müdürlüğünün resmi youtube kanalı üzerinden canlı yayınla yayınlandı.
  • DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı 2022: DSİ bekçi alımı kura sonuçları belli oldu mu? Devlet Su İşleri DSİ personel alımı kura sonucu isim listesi sorgulama ekranı/linki

    Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.dsi.gov.tr) ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

    DSİ BEKÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı 2022: DSİ bekçi alımı kura sonuçları belli oldu mu? Devlet Su İşleri DSİ personel alımı kura sonucu isim listesi sorgulama ekranı/linki

    İlan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimi tarafından kontrol edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar ile atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ve yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacak yerlerine sıralı yedek çağırılacaktır. 
  • DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı 2022: DSİ bekçi alımı kura sonuçları belli oldu mu? Devlet Su İşleri DSİ personel alımı kura sonucu isim listesi sorgulama ekranı/linki

    Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 34 üncü maddesi gereğince dört aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine sıralı yedek çağrılacaktır.

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