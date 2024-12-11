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        DSİ işçi alımı kurası ne zaman, hangi tarihte?

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne 515 işçi alınacağını açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, çeşitli branşlarda çalışacak personel alımı yapılacak. Peki DSİ işçi alımı kurası ne zaman, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 12:54 Güncelleme: 11.12.2024 - 12:54
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, farklı alanlarda toplamda 515 yeni işçi alımı yapacak. Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyen, bakımcı-yağcı ve aşçı yardımcılarının da bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla alınacak. Peki DSİ işçi alımı kurası ne zaman, hangi tarihte?

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        DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ TARİHİ

        16 Aralık'ta noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre adaylar belirlenecek.

        Kura çekimi bölge müdürlükleri tarafından yapılırken sonuçlar, DSİ'nin resmi istesinden duyurulacak. Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler de bölge müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek.,

        Yazılı-sözlü ve uygulama yöntemleriyle yapılacak sınavlarda mesleki bilgi ve becerilere yönelik konular öncelikli olacak. Sınavlarda 100 üzerinden 60 alan adaylar başarılı kabul edilecek.

        DSİ 515 PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI 2024

        Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyen, bakımcı-yağcı ve aşçı yardımcılarının da bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla alınacak.

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