DSİ kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Devlet Su İşleri bünyesinde çalışmak için başvuruda bulunan binlerce aday için sonuçlar belli oldu. İŞKUR üzerinden düzenlenen başvurular dün saat 14.00 itibariyle açıklanmış oldu. Vatandaşlar www.iskur.gov.tr adresi üzerinden kura sonuçlarını öğrenebilecek.

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2019

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü emrinde çalıştırılmak üzere 2019 yılı işçi alımı için İŞKUR İl Müdürlüklerine yapılan başvurulardan sınava gireceklerin belirlenmesi amacıyla 19.11.2019 tarihinde saat: 14.00 da Esenevler Mah. Atatürk Blv. (Yeşilyurt AVM Karşısında) Atakum adresinde noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Listenin tamamlanmasının ardından DSİ tarafından duyurulması bekleniyor.

HANGİ İLLERE DSİ PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Bursa, İzmir, Eskişehir, Konya, Ankara, Adana, Samsun, Erzurum, Elâzığ, Diyarbakır, Edirne, Kayseri, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Van, Isparta, Sivas, Kahramanmaraş, Aydın, Trabzon Kastamonu, Kars, Balıkesir ve Artvin olmak üzere 25 şehirde bulunan DSİ bölge müdürlüklerinde personel alımı yapılacaktır.