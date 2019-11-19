DSİ kura sonuçları belli oldu mu? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İŞKUR tarafından başvuruları alınan DSİ işçi alımı kura sonuçları www.iskur.gov.tr adresi üzerinden bugün saat 14.00'da noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü emrinde çalıştırılmak üzere 2019 yılı işçi alımı için İŞKUR İl Müdürlüklerine yapılan başvurulardan sınava gireceklerin belirlenmesi amacıyla 19.11.2019 tarihinde saat: 14.00 da Esenevler Mah. Atatürk Blv. (Yeşilyurt AVM Karşısında) Atakum adresinde noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Listenin tamamlanmasının ardından DSİ tarafından duyurulması bekleniyor.

HANGİ İLLERE DSİ PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Bursa, İzmir, Eskişehir, Konya, Ankara, Adana, Samsun, Erzurum, Elâzığ, Diyarbakır, Edirne, Kayseri, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Van, Isparta, Sivas, Kahramanmaraş, Aydın, Trabzon Kastamonu, Kars, Balıkesir ve Artvin olmak üzere 25 şehirde bulunan DSİ bölge müdürlüklerinde personel alımı yapılacaktır.