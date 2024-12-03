DSİ personel alımı yapıyor! DSİ 515 işçi personel alımı kura çekimi ne zaman, branş ve kadro dağılımı nasıl?
Devlet Su İşleri (DSİ) işçi alımı başvuruları sona erdi. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 515 işçi alımı ilanını duyurmuştu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, doğrudan noter kurasıyla 263, sınav yöntemiyle 252 sürekli işçi alımı için başvurular 29 Kasım Cuma sona erdi. Peki DSİ 515 işçi personel alımı kura çekimi ne zaman, branş ve kadro dağılımı nasıl?
Teknisyen, ekskavatör, dozer ve greyder operatörleri gibi kadrolarda DSİ personel alımı yapıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 515 işçi alımı yapılacağını açıklamıştı. Peki DSİ 515 işçi personel alımı kura çekimi ne zaman, branş ve kadro dağılımı nasıl?
DSİ 515 PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne yapılacak alımlar için başvuru süreci 29 Kasım'da sona erdi. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar başvuru sonuçlarına16 Aralık'ta noter huzurunda gerçekleşecek kura çekiminin ardından erişebilecek.
SONUÇLAR NEREDEN GÖRÜNTÜLENEBİLİR?
Devlet Su İşleri (DSİ) işçi alımı başvuru sonuçları 16 Aralık'ta noter huzurunda gerçekleşecek kura çekiminin ardından nihai isim listesi https://www.dsi.gov.tr/Duyuru/DuyuruListe adresi üzerinden açıklanacak.
Yazılı-sözlü ve uygulama yöntemleriyle yapılacak sınavlarda mesleki bilgi ve becerilere yönelik konular öncelikli olacak. Sınavlarda 100 üzerinden 60 alan adaylar başarılı kabul edilecek.
DSİ 515 PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI 2024
Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyen, bakımcı-yağcı ve aşçı yardımcılarının da bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla alınacak.