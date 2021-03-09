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DSÖ'den çarpıcı "Kadına yönelik şiddet" raporu

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her üç kadından biri fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor

DSÖ'den çarpıcı
HABERTURK.COM
BBC TÜRKÇE

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yayımladığı bir rapora göre kadınların üçte biri, yaşamlarının bir noktasında fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor.

WHO raporda, koronavirüs salgını sırasında kadınlara yönelik şiddetin arttığına da dikkat çekti.

Raporda, kadınların en çok partnerlerinin şiddetine maruz kaldıkları belirtildi.

Bugüne kadar kadına yönelik şiddetle ilgili en kapsamlı çalışma olan rapor, 2000-2018 dönemine ait verileri içeriyor.

640 MİLYONDAN FAZLA KADIN ŞİDDETE MARUZ KALDI

Raporda dünya çapında 640 milyondan fazla kadının bu dönemde erken yaştan itibaren şiddete maruz kaldığı vurgulandı.

15-24 yaş grubundaki tüm kadınların dörtte birinin partnerlerinden şiddet gördükleri açıklandı.

WHO'nun verilerine göre partnerlerinin şiddetine maruz kalan kadınların oranın en fazla olduğu ülkeler; Güney Asya, Sahra Çölü'nün altındaki Afrika ülkeleri ve Okyanusya.

Bu bölgelerde kadına karşı şiddet oranı yüzde 50'yi aşıyor.

Avrupa ile Orta ve Doğu Asya ülkelerinde de bu oran yüzde 20 civarında.

"KÜRESEL ÇAPTA ACİL YARDIM HİZMETİ SAĞLANMALI"

WHO'ya göre kadına karşı şiddetin önlenmesi için cinsiyet eşitliğinin sağlanması, herkese eğitim olanaklarına ve istihdam piyasasına erişimde eşit şans verilmesi, kadınlara küresel çapta acil yardım hizmetleri alması gerekiyor.

Örgüt ayrıca, okullarda erkek çocuklarına ilişkilerde karşılıklı saygı ve cinsel ilişkide karşılıklı rızanın gerektiğinin de öğretilmesi tavsiyesinde bulundu.

WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus "Kadına karşı şiddet her ülkede, her kültürde yaygın. Milyonlarca kadın ve ailelerine zarar veriyor ve Covid-19 salgınıyla daha da büyüdü" dedi.

Örgüt, cinsel şiddet suçlarının yetkili kuruluşlara az bildirilmesi nedeniyle gerçek sayıların çok daha büyük olabileceğini söylerken, raporun yazarlarından Claudia Garcia-Morena "Bu sayılar gerçekten şoke edici ve bu şiddeti önlemeleri için hükümetlerin alarm zilleri çalmalı" dedi.

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