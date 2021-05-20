DSÖ'den flaş aşı açıklaması!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkDSÖ'den flaş aşı açıklaması - Haberler
ABONE OL

DSÖ Avrupa Direktörü, onaylanmış Covid-19 aşılarının tüm varyantlara karşı koruma sağlayabildiğini söyledi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede uygulanan onaylanmış Covid-19 aşılarının dolaşımdaki tüm varyantlara karşı koruma sağlayabildiğini bildirdi

DSÖ'den flaş aşı açıklaması - Haberler
DSÖ'den flaş aşı açıklaması!
0:00 / 0:00
AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 salgınında "kırılganlığının" devam ettiği ve "uluslararası seyahatlerden kaçınılması gerektiği" uyarısında bulundu.

"Şu anda, devam eden bir tehdit ve yeni belirsizlik karşısında, dikkatli olmaya devam etmeli ve uluslararası seyahatleri yeniden düşünmeli veya bundan kaçınmalıyız" diyen Kluge, Avrupa kıtasında bazı bölgelerde görülen artışların hızla yayılabileceğine dikkati çekti.

Hindistan'da görülen ve "çift mutant" varyantı olarak tanımlanan B.1.617 varyantının şu anda DSÖ Avrupa bölgesindeki 53 ülkenin en az 26'sında tespit edildiğini aktaran Kluge, ancak aşılama ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin virüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olacağını vurguladı.

Kluge, Avrupa'da Covid-19'a karşı uygulanan onaylanmış tüm aşıların, dolaşımda olan ve endişeye neden olan tüm Covid-19 varyantlarına karşı koruma sağlayabildiğinin altını çizdi.

Avrupa'da Covid-19 salgınının azaldığını görmek konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduklarını belirten Kluge, "Doğru yönde ilerliyoruz ancak dikkatli olmalıyız. Salgın henüz bitmedi." uyarısı yaptı.

Kluge, Avrupa bölgesinde nüfusun yüzde 23'üne bir doz Covid-19 aşısı uygulandığını, nüfusun yüzde 11'ine ise iki doz aşı yapıldığını belirterek, "Aşılar tünelin sonunda ışık olabilir ama bu ışık bizi kör etmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ 6 AŞININ ACİL KULLANIMINA ONAY VERMİŞTİ

DSÖ, 7 Mayıs'ta Çin'in geliştirdiği "Sinopharm" aşısının acil kullanımına onay vermişti.

Örgüt, ilk olarak 31 Aralık'ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Covid-19 aşısının acil kullanımına onay vermişti.

DSÖ, daha sonra Oxford-AstraZeneca aşısı, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) ürettiği aşı, Moderna ve Janssen firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti.

Örgüt, böylelikle 6 Covid-19 aşısına acil kullanım onayı vermiş oldu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Obezite hakkında merak edilen her şey!
SAĞLIKObezite hakkında merak edilen her şey!
Yüzde 75 uyarısı! Aşılamalar boşa gidebilir - Haberler
SAĞLIKYüzde 75 uyarısı! Aşılamalar boşa gidebilir
AŞI ANLAŞMASI! Son dakika: Türkiye, Pfizer ile 90 milyon dozluk aşı anlaşması yaptı - Haberler
SAĞLIKTürkiye Pfizer ile anlaştı! 90 milyon doz...
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi: Rahat olmak için çok erken - Haberler
SAĞLIKKoronavirüs Bilim Kurulu Üyesi: Rahat olmak için çok ...
Dikkat eksikliğim mi var?
SAĞLIKDikkat eksikliğim mi var?
ÖNEMLİ AÇIKLAMA! Son dakika: Maske zorunluluğu ne zaman bitecek? Doç. Dr. Savaşçı açıkladı!
SAĞLIKMaske zorunluluğu ne zaman bitecek?
50 yaş üstü aşı ne zaman başlıyor? 40 ve 50 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak? Aşıda son durum
SAĞLIK50 yaş üstü aşılama tarihi hakkında
SÜRPRİZ! Son dakika: Bilim Kurulu Prof. Dr. Uğur Şahin ile toplanıyor!
SAĞLIKBilim Kurulu Prof. Dr. Uğur Şahin ile toplanıyor!
20 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKGüncel Türkiye koronavirüs vaka tablosu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 912 bin 166 oldu
SAĞLIKTürkiye'de uygulanan aşı miktarı açıklandı