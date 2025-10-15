DSÖ, nörolojik rahatsızlıklarla ilgili küresel durumu içeren raporunu yayımladı.

Dünya genelinde her 3 kişiden 1'inin felç, epilepsi, migren ve otizm gibi nörolojik rahatsızlıklar yaşadığı kaydedilen raporda, bu rahatsızlıkları yaşayan düşük ve orta gelirli ülkelerdeki insanların daha büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Raporda, her yıl 11 milyon kişinin yaşamını yitirmesine neden olan nörolojik rahatsızlıklara karşı acil eylem çağrısında bulunularak, ülkelerin bu alanda ulusal politika geliştirmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.

Nörolojik rahatsızlıkların artık dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını (3 milyardan fazla insanı) etkilediğine işaret edilen raporda, "Bu hastalıkların artan yüküne rağmen düşük gelirli ülkelerde, yüksek gelirli ülkelere kıyasla 80 kat daha az nörolog bulunuyor. Birçok düşük ve orta gelirli ülke ulusal plan, bütçe ve iş gücünden yoksundur. DSÖ, beyin sağlığına öncelik vermek ve nörolojik bakımı genişletmek için acil, kanıta dayalı ve koordineli küresel eylem çağrısında bulunuyor" denildi.