Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Habertürk'e açıklamalar

Habertürk'ten Serap Belet'in sorularını yanıtlayan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan açıklamalar. Aksakal, 14 Mayıs'taki seçimlerle ilgili olarak "Türkiye'de 2023 seçimleri maalesef milli konuların daha öne çıktığı, uluslararası ilişkilerin daha öne çıktığı hale getirildi" diye konuştu

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Habertürk'e açıklamalar
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Serap Belet'in sorularını yanıtlayan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan açıklamalar...

Aksakal'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"SEÇİMİN MECRASI MİLLİ MESELELER HALİNE DÖNÜŞTÜ"

Bu seçimin mecrasını değiştiğini görüyorum. Öngörüden öte bir realite. Siyasi partiler arasında seçimler ekonomi, sosyal politikalarının tartışıldığı, bir önceki hükümet döneminde; yani 5 yıllık faaliyet döneminde mevcut iktidarın başardığı veya başaramadığı konuların tartışıldığı mecra olması gerekirken Türkiye'de 2023 seçimleri maalesef milli konuların daha öne çıktığı, uluslararası ilişkilerin daha öne çıktığı hale getirildi. Siyaset mekanizması ülkesinin bölünüp bölünmeyeceği, sınırlarının tartışılıp tartışılmayacağı konularını malzeme yapmamalıydı. Türkiye ister istemez bu tartışmanın içine sürüklendi. Seçimin mecrası milli meseleler haline dönüştü ve beka sorunu hale geldi.

"BU AÇIKLAMALAR İKTİDARIN ARGÜMANINI GÜÇLENDİRDİ"

Bugün Millet İttifakı tarafını başta ABD yönetimi olmak üzere desteklenmesi, AB ülkeleri sözcülerinin yine Millet İttifakı ve sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda destek açıklamaları. Kandil'deki terör aktörlerinin ayrı ayrı açıklamaları ister istemez iktidar tarafından kendi lehine kullanılabilir argümanlar haline dönüştü. Tabii ki o açıklamalar iktidar yanının güçlenmesine sebebiyet veriyor. Bu da o iki tarafın sorunu bana göre. Bir anayasa değişikliği yaşadık. Referandumda hayır kampanyasında yer aldık. Bu değişikliğin Türkiye'de demokratik sistemin zedeleyeceğini anlatarak bir süreç yürüttük. Sonuç itibariyle anayasa değişikliği gerçekleşti.

"ABD KÜRESEL EMPERYALİZMİN BAŞ AKTÖRÜDÜR"

O günden sonra mevcut anayasal sistem üzerinde siyasetimizi yürütmek, devleti yönetmeyi bu sistem içinde tanımlamak gerekiyordu. O gün Millet İttifakı içinde bulunmamız bugün Millet İttifakı'na aynı desteği vermeye zorunlu kılmaz. Küresel emperyalizm ve bunun baş aktörü ABD'dir. Millet İttifakı'nın oluşumunu sağlayan ABD olduğunu düşünüyoruz. Diğer ucunda bunun taşeronluğunu yapan bir PKK terör örgütü olduğunu kabul ediyor ve biliyoruz. Binlerce TIR silah ve mühimmatla bu örgütün desteklendiği, ülkenin güneyinde bir terör devleti olmasını istekleri aşikâr. Biz Ecevit'in kurduğu partiyiz. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bölünmemesi bizim için kırmızı çizgidir. Kıbrıs'ta Millet İttifakı'nın mutabakat metninde iki toplumdan söz ediyorsanız bu DSP'nin evet diyeceği metin olmaktan uzaklaşır.

"TSK SINIR ÖTESİNDE ATARİ Mİ OYNUYOR?"

Bugünkü seçimlerin ana gündemi deprem felaketinin çözümüne yönelik çözümler olması gerekmiyor muydu? Açlık, tokluk, kısa giyinme, uzun giyinme bunlar her dönemde yaşanmış. Hatırladığım bütün seçimlerde hep zamlar konuşulmuştur, ücretin yetersizliği konuşulmuştur. Hep çifçinin ürününe destek azdı çoktu konuşulmuştur. Doğrusu da budur. Rahmetli Demirel Aydın'da 'Kim ne veriyorsa ben 5 fazlasını veriyorum' demişti. Bugün bunu tartışmıyoruz. KHK, sınır ötesi operasyonlarını tartışıyoruz. Bunu niye tartışıyoruz? TSK orada atari mi oynuyor? ABD'nin desteklenmesi ve yönlendirmesiyle bir ittifak oluşturuldu. Türk milletinin böyle bir devlet yapılanmasının oluşmasına katkı vereceğine inanmıyorum.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

YSK seçmen sayısını açıkladı! 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde kaç kişi oy kullanacak?
GÜNDEM YSK seçmen sayısını açıkladı!
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon - Son Dakika Haberleri
GÜNDEM MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
Seçimlerde kaç ittifak var? 14 Mayıs 2023 seçim ittifakları hangi partiler, hangi partiler seçime tek başına katılacak?
GÜNDEM Seçimlerde kaç ittifak var?
YSK İLE 6 ADIMDA OY KULLANMA REHBERİ 2023! Oy nasıl kullanılır, oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Oy hangi durumlarda geçersiz sayılır?
GÜNDEM YSK ile oy kullanma rehberi!
Dicle Nehri'nde cansız beden bulundu
GÜNDEM Dicle Nehri'nde cansız beden bulundu
İlk böbrek nakilli hastalardan olan dernek başkanı öldü
GÜNDEM İlk böbrek nakilli hastalardan olan dernek başkanı ...
Duruşma çıkışı aileler birbirine girdi: 1'i asker 5 yaralı
GÜNDEM Duruşma çıkışı aileler birbirine girdi: 1'i asker 5 ...
Şırnak’ta tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki sürücü öldü, 3 kişi yaralandı
GÜNDEM Hafif ticari araç tarlaya devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Bakan Özer açıkladı! 15 Mayıs 2023 okullar tatil mi? Okullar açık mı , kapalı mı olacak, memurlar çalışacak mı?
GÜNDEM 15 Mayıs okullar tatil mi?
ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI SON DAKİKA 2023! Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak, ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin'den asgari ücret ara zammı açıklaması!
GÜNDEM Bakan Bilgin'den kritik asgari ücret açıklaması!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.