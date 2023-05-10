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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Serap Belet'in sorularını yanıtlayan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan açıklamalar...

Aksakal'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"SEÇİMİN MECRASI MİLLİ MESELELER HALİNE DÖNÜŞTÜ"

Bu seçimin mecrasını değiştiğini görüyorum. Öngörüden öte bir realite. Siyasi partiler arasında seçimler ekonomi, sosyal politikalarının tartışıldığı, bir önceki hükümet döneminde; yani 5 yıllık faaliyet döneminde mevcut iktidarın başardığı veya başaramadığı konuların tartışıldığı mecra olması gerekirken Türkiye'de 2023 seçimleri maalesef milli konuların daha öne çıktığı, uluslararası ilişkilerin daha öne çıktığı hale getirildi. Siyaset mekanizması ülkesinin bölünüp bölünmeyeceği, sınırlarının tartışılıp tartışılmayacağı konularını malzeme yapmamalıydı. Türkiye ister istemez bu tartışmanın içine sürüklendi. Seçimin mecrası milli meseleler haline dönüştü ve beka sorunu hale geldi.

"BU AÇIKLAMALAR İKTİDARIN ARGÜMANINI GÜÇLENDİRDİ"

Bugün Millet İttifakı tarafını başta ABD yönetimi olmak üzere desteklenmesi, AB ülkeleri sözcülerinin yine Millet İttifakı ve sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda destek açıklamaları. Kandil'deki terör aktörlerinin ayrı ayrı açıklamaları ister istemez iktidar tarafından kendi lehine kullanılabilir argümanlar haline dönüştü. Tabii ki o açıklamalar iktidar yanının güçlenmesine sebebiyet veriyor. Bu da o iki tarafın sorunu bana göre. Bir anayasa değişikliği yaşadık. Referandumda hayır kampanyasında yer aldık. Bu değişikliğin Türkiye'de demokratik sistemin zedeleyeceğini anlatarak bir süreç yürüttük. Sonuç itibariyle anayasa değişikliği gerçekleşti.

"ABD KÜRESEL EMPERYALİZMİN BAŞ AKTÖRÜDÜR"

O günden sonra mevcut anayasal sistem üzerinde siyasetimizi yürütmek, devleti yönetmeyi bu sistem içinde tanımlamak gerekiyordu. O gün Millet İttifakı içinde bulunmamız bugün Millet İttifakı'na aynı desteği vermeye zorunlu kılmaz. Küresel emperyalizm ve bunun baş aktörü ABD'dir. Millet İttifakı'nın oluşumunu sağlayan ABD olduğunu düşünüyoruz. Diğer ucunda bunun taşeronluğunu yapan bir PKK terör örgütü olduğunu kabul ediyor ve biliyoruz. Binlerce TIR silah ve mühimmatla bu örgütün desteklendiği, ülkenin güneyinde bir terör devleti olmasını istekleri aşikâr. Biz Ecevit'in kurduğu partiyiz. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bölünmemesi bizim için kırmızı çizgidir. Kıbrıs'ta Millet İttifakı'nın mutabakat metninde iki toplumdan söz ediyorsanız bu DSP'nin evet diyeceği metin olmaktan uzaklaşır.

"TSK SINIR ÖTESİNDE ATARİ Mİ OYNUYOR?"

Bugünkü seçimlerin ana gündemi deprem felaketinin çözümüne yönelik çözümler olması gerekmiyor muydu? Açlık, tokluk, kısa giyinme, uzun giyinme bunlar her dönemde yaşanmış. Hatırladığım bütün seçimlerde hep zamlar konuşulmuştur, ücretin yetersizliği konuşulmuştur. Hep çifçinin ürününe destek azdı çoktu konuşulmuştur. Doğrusu da budur. Rahmetli Demirel Aydın'da 'Kim ne veriyorsa ben 5 fazlasını veriyorum' demişti. Bugün bunu tartışmıyoruz. KHK, sınır ötesi operasyonlarını tartışıyoruz. Bunu niye tartışıyoruz? TSK orada atari mi oynuyor? ABD'nin desteklenmesi ve yönlendirmesiyle bir ittifak oluşturuldu. Türk milletinin böyle bir devlet yapılanmasının oluşmasına katkı vereceğine inanmıyorum.