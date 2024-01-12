Haberler Dünyadan Dua Lipa, gönlünü Callum Turner'a kaptırdı - Magazin haberleri

Dua Lipa, gönlünü Callum Turner'a kaptırdı Ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın, İngiliz oyuncu Callum Turner ile aşk yaşadığı ortaya çıktı Habertürk Giriş: 12.01.2024 - 11:37 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:39 facebook

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2019 - 2021 arasında Gigi ve Bella Hadid'in kardeşleri Anwar Hadid ile aşk yaşayan sonrasında da Jack Harlow ve Trevor Noah gibi isimlerle de anılan Dua Lipa'nın yeni bir aşka yelken açtı.

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ABD basınına göre; Arnavut asıllı Lipa, İngiliz oyuncu Callum Turner ile aşk yaşıyor. İkili, Beverly Hills'te düzenlenen bir davette görüldü. Samimi bir şekilde eğlenen Lipa ve Turner mekândan farklı dakikalarda çıktı.