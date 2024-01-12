Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Dua Lipa, gönlünü Callum Turner'a kaptırdı - Magazin haberleri

        Dua Lipa, gönlünü Callum Turner'a kaptırdı

        Ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın, İngiliz oyuncu Callum Turner ile aşk yaşadığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 11:37 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2019 - 2021 arasında Gigi ve Bella Hadid'in kardeşleri Anwar Hadid ile aşk yaşayan sonrasında da Jack Harlow ve Trevor Noah gibi isimlerle de anılan Dua Lipa'nın yeni bir aşka yelken açtı.

        2

        ABD basınına göre; Arnavut asıllı Lipa, İngiliz oyuncu Callum Turner ile aşk yaşıyor. İkili, Beverly Hills'te düzenlenen bir davette görüldü. Samimi bir şekilde eğlenen Lipa ve Turner mekândan farklı dakikalarda çıktı.

        3

        Çifte yakın bir kaynak, henüz ilişkinin başında olmalarına rağmen önemli etkinliklere birlikte katılarak ilişkilerinin ciddi boyutta olduklarını gösterdiklerini söyledi.

        4

        Callum Turner, yapımcılığını Tom Hanks ve Steven Spielberg'in üstlendiği merakla beklenen savaş dizisinin yanı sıra şu anda George Clooney'nin son filmi 'The Boys in the Boat'ta da rol alıyor. Oyuncu daha önce de iki bölümlük 'Fantastik Canavarlar' filmlerinde yer almıştı.

        #Callum Turner
        #Dua Lipa
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emekliye ilave zam gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
        Emekliye ilave zam gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Oto yıkamada sucukları yıkamışlardı! İşte verilen ceza!
        Oto yıkamada sucukları yıkamışlardı! İşte verilen ceza!
        "İçerideki kavga!"
        "İçerideki kavga!"
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        "Yakın arkadaşım yok, sevgilimi seçerim"
        "Yakın arkadaşım yok, sevgilimi seçerim"
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Yeni başlayanlar için Epstein olayı
        Yeni başlayanlar için Epstein olayı
        İsrail'e ‘soykırım’ davası: İsrail Lahey'deki davada bugün sözlü savunma yapacak
        İsrail'e ‘soykırım’ davası: İsrail Lahey'deki davada bugün sözlü savunma yapacak
        Dünyanın en değerli şirketi mücadelesi
        Dünyanın en değerli şirketi mücadelesi
        Candan kardeşler soruşturmasında flaş gelişme!
        Candan kardeşler soruşturmasında flaş gelişme!
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Transfere istifa rötarı!
        Transfere istifa rötarı!
        TCMB Başkanı Erkan'dan dezenflasyon mesajı
        TCMB Başkanı Erkan'dan dezenflasyon mesajı
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?