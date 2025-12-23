Habertürk
        Haberler Dünyadan Dua Lipa ve nişanlısı Callum Turner'ın Meksika tatili - magazin haberleri

        Dua Lipa ve nişanlısı Callum Turner'ın Meksika tatili

        Ünlü pop yıldızı Dua Lipa, turne kapsamında konser vermek üzere gittiği Meksika'da, nişanlısı Callum Turner ile deniz ve güneşin tadını çıkardı

        Giriş: 23.12.2025 - 10:47 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:48
        Ünlü çiftin Meksika tatili
        Pop yıldızı Dua Lipa ve oyuncu nişanlısı Callum Turner, Meksika'da tatil yaparken görüntülendi. Çift, güneşli bir plaj gününün tadını çıkarırken fit vücutlarıyla dikkat çekti.

        Callum Turner, bir ara şezlongda uzanan Dua Lipa'ya güneş kremi sürerken görüntülendi.

        Çift, kendilerini çeken paparazzileri fark etse de durumda rahatsız olmadı.

        Dua Lipa, turne kapsamında Güney Amerika'da bulunuyor. Geçen ay Brezilya'da konser arası minik bir tatil kaçamağı yaparken görülen şarkıcı, Meksika'da devam ettirdiği turnesinde, bu defa, nişanlısıyla bir araya gelerek konser arası tatili yaptı.

        Dua Lipa'nın Meksika tatilinden
        Dua Lipa'nın Meksika tatilinden

        Dua Lipa ile Callu Turner, Ocak 2024'ten bu yana birlikte. İkili, haziran ayında nişanlandıklarını doğrulamıştı.

        #Dua Lipa
        #Callum Turner
        #tatil
        #bikini
        #meksika
