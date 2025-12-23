Dua Lipa ve nişanlısı Callum Turner'ın Meksika tatili

Pop yıldızı Dua Lipa ve oyuncu nişanlısı Callum Turner, Meksika'da tatil yaparken görüntülendi. Çift, güneşli bir plaj gününün tadını çıkarırken fit vücutlarıyla dikkat çekti.

Callum Turner, bir ara şezlongda uzanan Dua Lipa'ya güneş kremi sürerken görüntülendi.

Çift, kendilerini çeken paparazzileri fark etse de durumda rahatsız olmadı.

Dua Lipa, turne kapsamında Güney Amerika'da bulunuyor. Geçen ay Brezilya'da konser arası minik bir tatil kaçamağı yaparken görülen şarkıcı, Meksika'da devam ettirdiği turnesinde, bu defa, nişanlısıyla bir araya gelerek konser arası tatili yaptı.

Dua Lipa'nın Meksika tatilinden

Dua Lipa ile Callu Turner, Ocak 2024'ten bu yana birlikte. İkili, haziran ayında nişanlandıklarını doğrulamıştı.