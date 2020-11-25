Düden Şelalesi'nde su seviyesi anlık takip edilecek

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Avrupa Birliği Horizon 2020 programı dahilinde Antalya Büyükşehir Belediyesinin de katılımcısı olduğu CUTLER Projesi kapsamında Düden Şelalesi Rekreasyon Alanı'nın niteliğini ve etkin kullanımını artırmak amacıyla su seviyesi ölçümlerine başlandığı belirtildi.

Kurulumu tamamlanan sensörlerle su seviyesinin anlık ölçümü ve dijital ortamda takibinin yapılabildiği aktarılan açıklamada, Avrupa Komisyonu tarafından Akıllı Şehirler ve Toplumlar Programı kapsamında yürütülen CUTLER Projesi'nin odak noktası olarak Düden Çayı ve Şelalesi'nin belirlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Yürütülen proje kapsamında Antalya'nın dünyaca ünlü doğa harikası Düden Şelalesi'ne gelen ziyaretçilerin memnuniyetinin sağlanması amacıyla su seviyesi ölçümüne öncelik verildi. Bu kapsamda Düden suyu seviyesinin tespitinin yapılması amacıyla su seviyesini anlık ölçebilen ve online takibinin yapılabileceği sensörler alındı, Düden Kanalı üzerinde kurulumu tamamlandı. Projede bilimsel yöntemler ve inovasyon teknikleri kullanılacak, yapılan ölçümlerden de yararlanılacak." ifadelerine yer verildi.

- Düden Şelalesi

Antalya'nın Kepez ve Muratpaşa ilçe sınırlarında yer alan Düden Şelalesi ve Çayı, ağustos ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescil edilmiş, eylülde ise Cumhurbaşkanlığı kararınca "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmişti.

Doğal havuzları, endemik bitki örtüsü ve ziyaretçilerine her mevsim farklı bir görsel şölen sunan şelale, her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.