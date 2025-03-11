Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF Başkan Vekili Otyakmaz: Hakemler konusunda netleşen bir şey yok - Futbol Haberleri

        TFF Başkan Vekili Otyakmaz: Hakemler konusunda netleşen bir şey yok

        Gaziantep FK maçı sonrası Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Büyük taraftarımızın da dediği gibi: Derbiye Türk hakem istemiyoruz" ifadeleri kullanılmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, özellikle Beşiktaş Kulübü'nün derbilerin hakemlerinin yabancı hakem tarafından yönetilmesi isteğine karşı "Netleşen bir şey yok" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 12:20 Güncelleme: 11.03.2025 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hakemler konusunda netleşen bir şey yok"
        ABONE OL

        Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Slavko Vincic'in düdük çalması uzun süre gündemdeki yerini korumuş, Beşiktaş'ta yaptığı açıklamada Galatasaray derbisi için TFF'ye yabancı hakem talebinde bulunmuştu.

        Yaşanan gelişmelerin üzerine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, yabancı hakemle ilgili kararını verdiği iddia edilmiş ve "Yabancı hakem bir daha asla gelmeyecek" sözleri gündeme düşmüştü.

        OTYAKMAZ'DAN AÇIKLAMA: NETLEŞEN BİR ŞEY YOK

        TFF 1'inci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, bir sponsorluk imza törenin ardından futbol kamuoyunun merakla beklediği 'Derbi hakemleri yabancı mı olacak, yerli mi?' konusunda basın mensuplarının sorularına kısa bir cevap verdi.

        REKLAM

        Otyakmaz "Hakemler konusunda netleşen bir şey yok. Yönetim kurulu olarak henüz bir karar almadık" açıklamasıyla yetinerek basın mensuplarının yanından ayrıldı.

        Son dönemde özellikle Beşiktaş Kulübü'nün bu konuda resmi başvurusu bulunuyor.

        BEŞİKTAŞ: DERBİYE TÜRK HAKEM İSTEMİYORUZ!

        Gaziantep maçı sonrası Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Büyük taraftarımızın da dediği gibi: Derbiye Türk hakem istemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        TARAFTARLARDAN TEPKİ!

        Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray derbisinde yabancı hakem isteğini tezahüratlarla dile getirdi.

        Müsabakanın hakemi Zorbay Küçük'e verdiği çeşitli kararların ardından tepki gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın 77. dakikasında "Derbide Türk hakem istemiyoruz" diye tezahürat yaparak Galatasaray derbisinde yabancı hakem isteklerini dile getirdi.

        "TFF'DEN CEVAP BEKLİYORUZ"

        Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp, Gaziantep FK'ye 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Özalp, Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerinde yabancı hakem talep ettiklerini ve TFF'den olumlu yanıt beklediklerini söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        Trump-Zelensky tartışması 'planlı' mıydı?
        Trump-Zelensky tartışması 'planlı' mıydı?
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Moskova'ya yoğun İHA saldırısı
        Moskova'ya yoğun İHA saldırısı
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        Emekli polis eşini eşarpla boğdu!
        Emekli polis eşini eşarpla boğdu!
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Yapay zekada stratejik yarış büyüyor!
        Yapay zekada stratejik yarış büyüyor!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! 'Yan baktın' cinayeti!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! 'Yan baktın' cinayeti!
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?