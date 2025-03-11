TFF Başkan Vekili Otyakmaz: Hakemler konusunda netleşen bir şey yok

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Slavko Vincic'in düdük çalması uzun süre gündemdeki yerini korumuş, Beşiktaş'ta yaptığı açıklamada Galatasaray derbisi için TFF'ye yabancı hakem talebinde bulunmuştu.

Yaşanan gelişmelerin üzerine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, yabancı hakemle ilgili kararını verdiği iddia edilmiş ve "Yabancı hakem bir daha asla gelmeyecek" sözleri gündeme düşmüştü.

OTYAKMAZ'DAN AÇIKLAMA: NETLEŞEN BİR ŞEY YOK

TFF 1'inci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, bir sponsorluk imza törenin ardından futbol kamuoyunun merakla beklediği 'Derbi hakemleri yabancı mı olacak, yerli mi?' konusunda basın mensuplarının sorularına kısa bir cevap verdi.

REKLAM

Otyakmaz "Hakemler konusunda netleşen bir şey yok. Yönetim kurulu olarak henüz bir karar almadık" açıklamasıyla yetinerek basın mensuplarının yanından ayrıldı. Son dönemde özellikle Beşiktaş Kulübü'nün bu konuda resmi başvurusu bulunuyor. BEŞİKTAŞ: DERBİYE TÜRK HAKEM İSTEMİYORUZ! Gaziantep maçı sonrası Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Büyük taraftarımızın da dediği gibi: Derbiye Türk hakem istemiyoruz" ifadeleri kullanıldı. TARAFTARLARDAN TEPKİ! Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray derbisinde yabancı hakem isteğini tezahüratlarla dile getirdi. Müsabakanın hakemi Zorbay Küçük'e verdiği çeşitli kararların ardından tepki gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın 77. dakikasında "Derbide Türk hakem istemiyoruz" diye tezahürat yaparak Galatasaray derbisinde yabancı hakem isteklerini dile getirdi.