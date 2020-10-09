Düdüklüde Kuru Fasulye Tarifi, Nasıl Yapılır?

Her mutfağın vazgeçilmezi düdüklü tencere, içinde muhafaza ettiği buhar ve basınç ile yiyeceklerin daha hızlı ve sağlıklı pişmesini sağlar. Kuru Fasulye yemeğini düdüklü tencerede pişirerek lokum kıvamında çok lezzetli bir yemek hazırlayacağız.

Düdüklüde Kuru Fasulye Malzemeler:

2 bardak kuru fasulye

200 gr dana eti

1 kaşık biber salçası

2 kaşık domates salçası

Sıvı yağ

1 soğan

Tuz

Düdüklüde Kuru Fasulye Yapılışı:

Bir gece önceden kuru fasulyeleri su dolu bir kapta bekletiyoruz.

Ertesi gün suyunu döküp, tekrar yıkıyoruz.

Daha sonra fasulyelerimizi bir tencereye alıyoruz.

Üzerine geçecek kadar su ekleyip, kaynatıyoruz.

Düdüklümüze kuşbaşı doğradığımız etleri atıyoruz, suyunu çekene kadar pişiriyoruz.

Daha sonra ete biraz yağ döküp doğradığımız soğanı katıyoruz.

Soğanlar pişince, salçaları ekliyoruz ve biraz karıştırıyoruz.

Fasulyeleri de ekleyip karıştırıp üzerine isteğe göre su koyuyoruz.

Yemeğinizin sulu olmasını istiyorsanız, fasulyelerin üzerini iki üç parmak geçecek kadar su ilave edin.

Tuzunu da atıyoruz.

Düdüklünün kapağını kapatıyoruz.

Düdüklü kaynadıktan sonra, 30-35 dakika pişiriyoruz.

Eğer çok yumuşak fasulye seviyorsanız biraz daha pişirin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Kuru fasulyeler 1 gece önceden ıslatılmalıdır.

Dilerseniz bu tarifi kıymalı, sucuklu, pastırmalı da yapabilirsiniz.