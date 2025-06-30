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        Haberler Gündem Trafik Düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 6 yaralı

        Düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı

        Van'ın Gürpınar ilçesinde düğün dönüşü hafif ticari kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 14:19 Güncelleme: 30.06.2025 - 14:19
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        Düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 6 yaralı
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        Van'ın Gürpınar ilçesi Mollahüseyin Mahallesi yakınlarında saat 00.55 sıralarında meydana gelen kazada, E.D. yönetimindeki hafif ticari kamyonet şarampole yuvarlandı.

        Kazada, Ayşe Demir (30) hayatını kaybederken, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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