Düğün eğlencesi meydan savaşına döndü
Giresun'da düğün salonu önünde davetli aileler arasında kavga çıktı. Tekme, yumruk ve tokatların havada uçuştuğu ve nedeni henüz belirlenemeyen kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Giresun'da düğün eğlencesi adeta meydan savaşına döndü.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez ilçesine bağlı Teyyaredüzü Mahallesi'nde meydana geldi.
Düğünden çıkan bazı davetli aileler arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ile taraflar, tekme-tokat ve yumrukla birbirine girdi.
Diğer aile fertlerinin araya girmesi ile taraflar ayrıldı.
Kavga anları da cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, kadınların da karıştığı kavgada yaklaşık 40 kişinin birbirlerine saldırdığı anlar yer aldı.