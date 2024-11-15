Düğün magandasını 4 yıl önceki görüntüler ele verdi

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), sosyal medyada bir kişinin av tüfeği ile düğünde ateş ettiği görüntüler üzerine inceleme başlattı.

İncelemede görüntülerin Göksun ilçesinin kırsalındaki Tombak Mahallesi'nde 4 yıl önce düzenlenen bir düğünde kaydedildiği, tüfekle ateş eden kişinin de 29 yaşındaki A.P. olduğu belirlendi.