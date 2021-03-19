Koronavirüs önlemleri kapsamında düğün salonları da hali hazırda kapalı bulunan işletmeler arasında yer alıyor. Evlilik hayali kuran binlerce vatandaşımız ise düğün salonlarının ne zaman açılacağına ilişkin aramalar yapıyor. Peki düğünler ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; düğün salonları düğünler düşük ve orta riskli illerde 100 kişi kapasiteli ve 1 saat ile sınırlı olacak. Ayrıca, düğünlerde kişi başına en az 8 metrekare alan ayrılacak.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise nikah merasimi şeklindeki düğünlere en fazla 50 kişi katılabilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DÜĞÜN SALONLARI KARARI

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede nikah merasimine ilişkin alınan kararda şu açıklamalar yapıldı:

"Nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden valilik/kaymakamlıklara e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçeyle bildirilmesi sağlanacaktır. 2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamudaki çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülmüş olup valiliklerce gerek görülmesi halinde Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatleri tespit edilebilecektir.