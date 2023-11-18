Düğünde pompalı tüfekli saldırı! Bir kişi tutuklandı
İzmir Menemen'de düğün sahipleriyle tartıştıktan sonra pompalı tüfekle ateş açan bir kişi tutuklandı, olayda bir kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı
İzmir'in Menemen ilçesindeki bir düğünde pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı.
Kazımpaşa Mahallesinde sokakta düzenlenen düğüne gelen Metin S. (18) ve Lütfi H. (26), düğün sahipleriyle tartıştı.
Yaralılardan Aytekin Elkalkmış (16) müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. (Fotoğraf: İHA)
POMPALI TÜFEKLE ÇEVREYE RASTGELE ATEŞ AÇTILAR
Olay yerinden ayrılan ikili, bir süre sonra pompalı tüfeklerle yeniden gelerek çevreye rastgele ateş etti ve kaçtı.
Pompalı tüfek saçmalarının isabet ettiği 8 kişi, sağlık ekiplerince Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüphelilerden Metin Syi kısa sürede, hakkında 13 suç kaydı bulunduğu tespit edilen Lütfi Hyi de daha sonra yakaladı.
Hastanede tedavileri tamamlanan 5 kişi taburcu edilirken 2 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Şüphelilerin kullandıkları uyuşturucu etkisinde düğüne geldikleri, kendilerini uzaklaştırmak isteyen düğün sahipleriyle tartıştıkları ve daha sonra olayı gerçekleştirdikleri öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Metin S. tutuklanırken, Lütfü H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haberin görseli DHA ve İHA tarafından servis edilmiştir.