Düğünde yeğenini öldürmüştü! İşte nedeni!

Kocaeli'nde olay, 30 Ekim gecesi İzmit'in Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi.
DAYI İLE YEĞEN TARTIŞMAYA BAŞLADI
DHA'da yer alan habere göre düğüne katılan Hakan Aydın (35) ile dayısı Muharrem Çiçek arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü.
TABANCASIYLA ATEŞ AÇTI
Çiçek, tabancasıyla yeğenine ateş açtı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
DAYI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olay yerinden kaçan Muharrem Çiçek ise polis tarafından yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Erkek kardeşinin kızının düğününde yeğenini öldüren Muharrem Çiçek'in, polise verdiği ifade de ortaya çıktı.
ANNELERİNİN BAKIMI NEDENİYLE TARTIŞMIŞLAR
Çiçek'in, ifadesinde, Hakan Aydın'ın annesi olan ablası ile yaşlı annelerinin bakımı konusunda daha önce kavga ettiklerini ve bu nedenle aralarında anlaşmazlık olduğunu söylediği, aynı tartışmanın düğün günü yeniden alevlendiğini ve yeğenine ateş açtığını anlattığı öğrenildi.
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