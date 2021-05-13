Düğünler ne zaman başlayacak 2021? Tam kapanma sonrası Düğün salonları açılacak mı? Düğün, nikah, kına gecesi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında düğün salonları da hali hazırda kapalı bulunan işletmeler arasında yer alıyor. Evlilik hayali kuran binlerce vatandaşımız ise düğün salonlarının ne zaman açılacağına ilişkin aramalar yapıyor. Peki düğünler ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Ramazan Bayramı sonuna kadar düğün salonları, nikah ve kına geceleri ertelenmişti.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle kapatılan düğün salonlarının, kısıtlamaların sonuç vermesiyle beraber bayram sonrası tekrar açılması bekleniyor...