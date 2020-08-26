Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı kırsaldaki Güçlü ve Serin mahallerinde oturan 2 aile arasında dün, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 3 kişinin öldüğü, 1’i ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından aileler arasında bugünde gerginlik devam ediyor. Sabah saatlerinde aileler arasında başlayan sözlü tartışma, taşlı, sopalı kavgaya dönüştüğü, 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.
JANDARMADAN GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ
İHA'da yer alan habere göre öte yandan olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı ve 2 tabanca ele geçirildi. Kavgada hayatını kaybedenlerin Güçlü Mahallesi Muhtarı Aziz Cantürk, askerden izne gelen Barış Piyala ile Şabedin Canbuldu olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemleri alarak olayların büyümesini önlüyor.
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