Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Dünün reyting sonuçları 11 Mayıs 2025: Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi, O Ses Türkiye... AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 11 Mayıs 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları 11 Mayıs Pazar sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2 yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D'de Demir Kadın: Neslican filmi yayınlanırken, TV8'de O Ses Türkiye final heyecanı yaşandı. Öte yandan Now TV dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar sezon finali yaparak ekran macerasına ara verdi. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 11 Mayıs 2025 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 07:33 Güncelleme: 12.05.2025 - 07:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 11 Mayıs Pazar akşamı Deha, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster?, Çok Güzel Hareketler 2, Demir Kadın: Neslican yapımları izleyici karşısına çıktı. O Ses Türkiye final yaparken, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar sezon finaliyle ekranlara geldi. İzleyiciler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 11 Mayıs 2025 Pazar reyting sonuçları birincisi…

        2

        11 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        11 Mayıs 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

        3

        11 MAYIS 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        11 MAYIS 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malabadi Köprüsü'nde ağıtlar yükseldi!
        Malabadi Köprüsü'nde ağıtlar yükseldi!
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        Meteoroloji açıkladı: 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Meteoroloji açıkladı: 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        "Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak"
        "Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak"
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "İlaç fiyatları yüzde 30 ila yüzde 80 oranında düşürülecek"
        "İlaç fiyatları yüzde 30 ila yüzde 80 oranında düşürülecek"
        Zelenskiy'den Putin'in davetine yanıt!
        Zelenskiy'den Putin'in davetine yanıt!
        Hamas, ABD'li esiri serbest bırakacak
        Hamas, ABD'li esiri serbest bırakacak
        Hava durumu ruh halimizi nasıl etkiliyor?
        Hava durumu ruh halimizi nasıl etkiliyor?
        Solskjaer'den Immobile ve transfer açıklaması!
        Solskjaer'den Immobile ve transfer açıklaması!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Beşiktaş'tan 4 gollü zafer!
        Beşiktaş'tan 4 gollü zafer!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda ikinci ayak sona erdi!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda ikinci ayak sona erdi!
        Beşiktaş'ta yeniden Serdal Adalı dönemi!
        Beşiktaş'ta yeniden Serdal Adalı dönemi!
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü