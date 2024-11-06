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        Haberler Bilgi Magazin Dünün reyting sonuçları 5 Kasım 2024: Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı, Gizli Bahçe... AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 5 Kasım 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 5 Kasım 2024 Salı sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Bahar, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Now TV'de Gizli Bahçe, ATV'de Bir Gece Masalı, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D'de Adalet, Star TV'de ise Deliha 2 filmleri yayın hayatına başladı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 5 Kasım 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 07:26 Güncelleme: 06.11.2024 - 07:26
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        Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 5 Kasım Salı akşamı Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı, Gizli Bahçe, Bir Gece Masalı, Adalet, Deliha 2 ve MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Sevdikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 5 Kasım 2024 Salı reyting sonuçları birincisi…

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        5 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        5 Kasım 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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        5 KASIM 2024 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

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        5 KASIM 2024 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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