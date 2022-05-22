Reyting sıralamasında hangi yapımın birinci olduğu araştırılıyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre dünün reyting sıralaması belli oldu. Peki, dün akşam reytinglerde kim birinci oldu? İşte 21 Mayıs 2022 reyting sonuçları...