İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada etkinlikler kapsamında yapılan açık hava toplantılarına; Diyarbakır’da

5 bin kişi, İstanbul’da 2 bin 800 kişi, İzmir’de 2 bin kişi, Van’da

bin 400 kişi, Ankara’da 500 kişi, Hakkari’de 200 kişi, Mardin’de 200 kişi, Tunceli’de 130 kişi, Ağrı’da 100 kişi katıldı.

3 KİŞİ YAKALANDI

1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri kapsamında, bir ilde düzenlenen basın açıklamasında 3 kişi yakalandı. Diğer illerde gerçekleştirilen etkinlikler olaysız bir şekilde sona erdi.