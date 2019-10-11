Bugün Dünya Kız Çocukları Günü için tüm dünya birlik oluyor. Kız çocuklarının önemini, onlara yapılan cinsiyet ayrımını ve eşitlik kavramını dile getirmek adına Dünya Kız Çocukları Günü önemli bir gün.

Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman kutlanır?

Dünya Kız Çocukları Günü her yıl 11 Ekim'de dünya genelinde kutlanan bir gündür. Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimler sonucunda, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 11 Ekim, "Dünya Kız Çocukları Günü" olarak ilan edildi.

Dünya Kız Çocukları Günü nedir?

Kız çocuklarının, cinsiyet ayrımı yüzünden gördüğü eşitsizlik, ayrımcılık ve muameleye karşı farkındalığın artırılması için 2012 yılında Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla kutlanmaya başlanmıştır. Erken yaşta evlendirilme, kadına şiddet, eğitim hakkını elinden alma gibi konular Dünya Kız Çocukları Günü sayesinde gündeme getirilmekte ve karşı çıkılmaktadır.