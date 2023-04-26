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Haberler Müzik Dünya Koro Müziği Sempozyumu'nun açılış konseri AKM'de verildi - Magazin haberleri
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Dünya Koro Müziği Sempozyumu'nun açılış konseri AKM'de verildi

Uluslararası Koro Müziği Federasyonu'nun düzenlediği Dünya Koro Müziği Sempozyumu, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) verilen konserle başladı. AKM Türk Telekom Opera Salonu'ndaki konserde, 'En İyi Koral Performans' dalında iki defa Grammy ödülü kazanan Estonya Filarmoni Oda Korosu ile 35 yıldır Türkiyede koro müziğinin geniş kitlelere ulaşmasında rol oynayan Devlet Çoksesli Korosu, 'Köprüler' temasıyla birlikte sahne aldı

Dünya Koro Müziği Sempozyumu'nun açılış konseri AKM'de verildi - Magazin haberleri
AA

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, burada yaptığı konuşmada, koro müziğinin sanatın en etkili ifade biçimlerinden biri olarak değerlendirilebileceğini belirterek, "Böylesine değerli bir sanat dalının temsili olan Dünya Koro Müziği Sempozyumu'nun özellikle İstanbul AKM'de gerçekleşiyor olmasından çok büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

80'İ AŞKIN KONUŞMACI, 2 BİN 500'DEN FAZLA SANATÇI

Özgül Özkan Yavuz, "Hem Cumhuriyet döneminin simge yapılarından biri olması hem de yenileme çalışmalarının ardından dünyanın saygın kültür merkezlerinden biri olarak kabul edilmesi nedeniyle AKM'nin etkinliğe ev sahipliği yapması, dünya koro müziğinin ülkemizdeki temsili ve çok sesli Türk müziğinin uluslararası alanda tanıtımı açısından çok büyük önem taşımakta" ifadesini kullandı.

28 ülkeden 80'den fazla konuşmacı ile 2 bin 500'den fazla sanatçının sempozyumda bir araya geleceğini belirten Özgül Özkan Yavuz, sempozyumun 30 Nisan'a kadar süreceğini bildirdi.

Konserde Estonya Filarmoni Oda Korosu, kurucu şefleri Tonu Kaljuste yönetiminde ülkenin önemli bestecilerinden Veljo Tormisin eserlerini seslendirdi.

Devlet Çoksesli Korosu ise Norveçli konuk şef Ragnar Rasmussen yönetiminde Türkiye ve Norveç'ten çeşitli bestecilerin eserlerini dinleyicilerin beğenisine sundu.

"UMARIM DÜNYAYA BİRLİK VE BARIŞ MESAJI GÖNDERİRİZ"

Estonyalı şef Tonu Kaljuste, konserin ardından yaptığı açıklamada, yeniden İstanbul'da sahne almanın çok keyifli olduğunu belirterek, "Avrupa Kültür Başkenti olduğu 2010'da İstanbul ile sıkı bağlantımız vardı ve o zaman geldiğimizde yerel senfoni orkestrasıyla performans yapmıştık. Bugün de Türk devlet korosuyla birlikte çaldık" diye konuştu.

Norveçli şef Ragnar Rasmussen de bugünkü konserin müzik kariyeri sürecindeki en önemli konserlerden biri olduğunu dile getirerek, "İnsanları bir araya getirmek çok önemli. Türkiyede üçüncü kez sahne alıyorum. Bu sefer Norveç ve Türk müziklerini bir araya getiriyoruz. Bu aynı zamanda, İstanbul'da dünyayı bir araya getirmek için bir metafordur" şeklinde konuştu.

Rasmussen, İstanbul'un insanlık için her zaman bir araya gelme yeri olduğunu belirterek, "Umarım buradan dünyaya birlik ve barış mesajı göndeririz ve eminim koro müzikle bunu çok iyi yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

6 ÜLKEDEN ESERLERİN DÜNYA PRÖMİYERİ YAPILACAK

AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek gala konserlerinde her akşam, dünyaca ünlü ve ödüllü üç koro sanatseverlerle buluşacak.

Endonezya'dan Batavia Madrigal Singers, ABD'den Georgia Eyalet Üniversitesi Korosu ve Porto Riko'dan Orfeon San Juan Bautista, yarın sahne alacak.

Gabonlu Le Chant Sur La Lowe, İsveçli Sofia Vokalensemble ve Kanadalı Vancouver Gençlik Korosu ise 27 Nisan'da seyircinin karşısına çıkacak.

Lübnan'dan gelen Fayha Ulusal Korosu, Tayvanlı Taipei Filarmoni Oda Korosu ve İspanyol Leioa Kantika Korala da 28 Nisan'da sahne alacak.

Uluslararası Koro Müziği Federasyonu'nun 6 yıl aradan sonra düzenlediği, ayrıca Covid-19 salgını sonrası dünya çapındaki ilk koro buluşması olan Dünya Koro Müziği Sempozyumu'nda Türkiye, Venezuela, Singapur, ABD, Almanya ve Malezyalı bestecilerin 'Değişen Ufuklar' teması kapsamında sempozyum için besteledikleri eserlerin dünya prömiyerleri de yapılacak.

Toplam 55 koro ve 2 bin 500 koristin yer aldığı, 150'yi aşkın sergi, atölye ve etkinlikle seçkin bir program sunan sempozyum kapsamında 11 ayrı mekanda 44 konser verilecek.

Fotoğraflar: AA

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