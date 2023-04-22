Koro müziği, çok sesli müzik; tutkunlarının vazgeçemediği bir sanat dalı. Bir kere bu lezzeti tattığınızda artık müziğe olan yaklaşımınızın değiştiği, harmoni dolu bir alan.

Türkiye, koro ve çok sesli müzik kültürünün her geçen gün geliştiği, tanışmayanın çok; ama duyduğunda beğenmeyenin az olduğu büyük potansiyele sahip bir ülke. Bu potansiyelin ortaya çıkacağı en kaliteli organizasyonlardan biri ise Uluslararası Koro Müziği Federasyonu'nun düzenlediği Dünya Koro Müziği Sempozyumu.

Uluslararası Koro Müziği Federasyonu, koro müziğinin çatı oluşumu. Dünya Koro Müziği Sempozyumu ise Federasyon'un düzenlediği bir koro müziği zirvesi. Dünyanın en iyi korolarının, en iyi bestecilerinin, şeflerinin buluştuğu müzik dolu bir hafta.

Devlet Çoksesli Korosu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bu yıl İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Dünya Koro Müziği Sempozyumu'nda konuk koroların ve koro şeflerinin performansları ile 28 farklı ülkeden uzman konuşmacı yer alacak. 5 kıtayı temsil eden 50’den fazla konuşmacı ve 1000’den fazla sanatçı İstanbul’da bir araya gelecek.

FARKLI KÜLTÜRLERİN BERABER ŞARKI SÖYLEME TUTKUSU: DEĞİŞEN UFUKLAR

6 yıl sonra düzenlenen ve pandemi sonrası dünya çapındaki ilk koro buluşması olan 2023 Dünya Koro Müziği Sempozyumu, başta Atatürk Kültür Merkezi olmak üzere Beyoğlu’nun tarihi güzellikleri ile dolu mekanlarında gerçekleşecek konserler, sergiler, atölyeler ve etkinlikler, koro müziğinin pek çok farklı stil ve geleneğini içeren zengin bir programa sahip.

Müzikseverler ve sektör profesyonellerinin buluşacağı bu yılki sempozyumun teması, "Değişen Ufuklar". Tema, insanlığın birlikte şarkı söyleme geleneğini onurlandırmayı, dünyanın farklı coğrafyalarının temsil edilmesini ve koro müziğine dair mümkün olduğunca çeşitli ve farklı biçimleri kapsayabilmeyi yansıtıyor.

TARİHİ BEYOĞLU, KORO MÜZİĞİYLE BULUŞUYOR

Yurt dışından 11 koronun katılacağı Sempozyum'da Türkiye'den 30'dan fazla koro yer alacak. Koroların sahne alacağı yerler ise gerçekten müthiş. Dünya standartlarındaki Atatürk Kültür Merkezi Sempozyum'un merkezi olurken, Beyoğlu'nun güzellikleri korolara ev sahipliği yapacak. Galata Mevlevihanesi'nden St. Antuan Kilisesi'ne, Akbank Sanat'tan tarihi Atlas 1948 Sineması'na, Borusan Müzik Evi'nden Garibaldi Sahnesi'ne, Grand Pera Emek Sahnesi'nden çok tatlı bir pedere sahip olan Santa Maria Draperis Kilisesi'ne; tarih dolu Beyoğlu'nda 11 farklı mekanda 44 konser gerçekleşecek.

Estonya’dan Grammy ödüllü Estonya Filarmoni Oda Korosu, Endonezya’dan Batavia Madrigal Singers, Lübnan’dan Fayha Ulusal Korosu, Amerika Birleşik Devletleri’nden Georgia Devlet Üniversitesi Şarkıcıları, Gabon’dan Le Chant Sur La Lowé, İspanya’dan Leioia Kantika Korala, Porto Riko’dan Orfeón San Juan Bautista, İsveç’ten Sofia Vokalensemble, Çin Taipeisi’nden Taipei Filarmoni Oda Korosu, Kanada'dan Vancouver Gençlik Korosu ve Türkiye’nin önde gelen sanat topluluklarından Devlet Çoksesli Korosu, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu sahnesine çıkacak.

Davetli korolar akşam konserlerinde “Değişen Ufuklar” teması kapsamında sempozyuma özel bestelenen eserlerin prömiyerini yapacak.

KORO MÜZİĞİNİN AYRILMAZ PARÇASI: ÇOCUKLAR!

Dünya Koro Müziği Sempozyumu, çocuk korolarının da yer aldığı konserlerle çocukları da programa dahil ediyor. Türkiye’den Devlet Çoksesli Çocuk Korosu, Borusan Çocuk Korosu, Lüleburgaz Çocuk Korosu, Beşiktaş Çocuk Korosu ve Macaristan’dan Cantemus Çocuk Korosu etkinlik kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Ben bu koroların içinde Beşiktaş Çocuk Korosu'nu birkaç kez dinleme şansına eriştim ve genel olarak Türkiye çapında birçok festivale katılan, çocuklara çok sesli müzik sevgisi aşılayan aktif bir koro.

Beşiktaş Çocuk Korosu / Cantemus Çocuk Korosu

Ustaların, şeflerin de söylediği gibi erken yaşta koro müziğinin harika tınısına alışan bir çocuğun hayatı gerçekten müziğin çevresinde şekillenebiliyor.

MÜZİKSEVERLERE USTALARDAN EĞİTİMLER

Sempozyum birbirinden güzel koroları ve performansları içinde barındırdığı gibi, "Ustalık Sınıfları" ile katılımcıların kendilerini şeflik ve bestecilik alanında geliştirebileceği bir platforma da sahip. Norveçli koro şefi Ragnar Rasmussen öncülüğünde gerçekleşecek olan Şeflik Ustalık Sınıfı, sempozyumun ana etkinliklerinden birini oluşturacak.

Koro Şefi Ragnar Rasmussen

Japon orkestra şefi Ko Matsushita'nın yürüteceği Bestecilik Ustalık Sınıfı da, aktif katılımcıların besteleri üzerinden bestecilik tekniklerine ağırlık verecek.

Estonyalı orkestra şefi Tonu Kaljuste, ABD'li besteci Anthony Trecek King ve Venezuelalı orkestra şefi Maria Guinard gibi dünyaca ünlü isimler kültür ve sanat alanında farklı konularda konuşmalar gerçekleştirecek.

DEPREMZEDELER İÇİN "DAYANIŞMA OTURUMLARI"

Sempozyum yöneticileri, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen yıkıcı depremlerden etkilenen vatandaşları da ihmal etmemiş. 25-30 Nisan tarihleri arasında depremden etkilenmiş çocuklar, gençler ve yetişkinlerle çalışacak müzik eğitimcilerinin faydalanabileceği "Dayanışma Oturumları" organize edilecek. Başvuran eğitimciler koro müziğinin birleştirici gücüne odaklanan atölye çalışmalarına ücretsiz katılabilecek.

Dünya Koro Müziği Sempozyumu ile ilgili bireysel kayıtlar 1 Nisan’a kadar devam ediyor. Detaylı bilgilere https://wscmistanbul2023.com/tr adresinden ulaşılabilir. Biletler biletinial.com adresi üzerinden temin edilebilir.

GRAMMY ÖDÜLLÜ KORO İSTANBUL'DA

Koro kültürü müziğin gücünün, insanlığın ortak tarihinin, toplulukların ortaklıklarının en kulağa hoş gelen formu. Koro müziği aslında bir kültür paylaşımı ve bu kültür sadece farklı toplumların geleneklerini değil; içinde bulunduğumuz, parçası olduğumuz toplumun da kıyıda köşede kalmış değerlerini barındırıyor. Bitlis'te Beş Minare türküsünün çok sesli versiyonunu hiç dinlediniz mi? En az orijinali kadar harika.

Estonya Filarmoni Oda Korosu

Bunun yanında dünya genelinden birçok farklı kültür de koro müziği aracılığıyla İstanbul'da bizlerle buluşacak. Bunlardan biri Kuzey Avrupa. Grammy ödüllü Estonya Filarmoni Oda Korosu ile Norveçli konuk şef Ragnar Rasmussen yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu'nun “Köprüler” konseriyle 25 Nisan’da Atatürk Kültür Merkezi'nde 'eşsiz bir yolculuğa' başlıyor. Bu yolculuk içinde geleneksel tınılar barındırdığı gibi, aynı zamanda elektronik bir boyuta da sahip. Konuk şef Rasmussen, piyano klavyesinin yeni bir versiyonu olan 'seaboard' ile konsere yenilikçi bir renk katacak.

AKM'NİN YOĞUN PROGRAMI

Açılış konserinin yanı sıra AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek gala konserlerinde her akşam dünyaca ünlü ve ödüllü üç koro sanatseverlerle buluşacak.

26 Nisan’da Endonezya’dan Batavia Madrigal Singers, ABD’den Georgia Eyalet Üniversitesi Korosu ve Porto Riko’dan Orfeón San Juan Bautista sahne alacak.

27 Nisan’da Gabon’dan Le Chant Sur La Lowé, İsveç’ten Sofia Vokalensemble ve Kanada’dan Vancouver Gençlik Korosu seyircinin karşısına çıkacak.

28 Nisan akşamı ise Lübnan’dan gelen Fayha Ulusal Korosu, Çin Taipeisi'nden gelen Taipei Filarmoni Oda Korosu ve İspanya’dan gelen Leioa Kantika Korala yer alacak.

TÜRKİYE'DEN 8 KORO KAPANIŞTA SAHNEDE

Dünya Koro Müziği Sempozyumunun kapanış konseri de açılış konseri kadar iddialı. AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda 29 Nisan’da gerçekleşecek konserde, Türkiye koro müziğindeki çeşitliliği sergileyecek 8 koro aynı sahneyi paylaşacak.

İstanbul’dan A Capella Boğaziçi, Boğaziçi Caz Korosu, Chromas, Rezonans, ve Sirene; Bursa’dan Nilüfer Çoksesli Korosu; İzmir’den Dokuz Eylül Üniversite Korosu ve Ankara’dan Jazzberry Tunes poptan klasiğe, cazdan türkülere hep birlikte şarkı söyleyecek.

Sirene / Rezonans

Emin olun, Türkiye'den katılan koroların hepsi birbirinden iyi.

Türkiye, derin ve çeşitli kültürleri barındıran zengin coğrafyasıyla koro müziğinde dünyada hak ettiği yeri alıyor ve almaya devam edecek. Zengin müzik kültürümüzle, İstanbul'un büyüsüyle, misafirperverliğimizle dünya koro müziğine damga vuracağımıza eminim. Bu geleneğe katkı veren tüm koristlere, şeflere, müzisyenlere, ustalara sevgiler.