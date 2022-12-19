Dünya Kupası final mücadelesinde Fransa ve Arjantin kupanın sahibi olmak için yarıştı. Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda kupanın sahibi olan takım Arjantin Milli Takımı olurken "Dünya Kupası'nda gol kralı kim oldu, en çok golü hangi futbolcu attı?" sorusu gündeme geldi. İşte, 2022 FIFA Dünya Kupası gol kralı olan futbolcu...