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Dünya Kupası gol kralı belli oldu! 2022 gol kralı kim oldu ve kaç gol attı?

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan takım Arjantin oldu. Fransayı penaltı atışları ile mağlup ederek şampiyon olan Arjantin'e 2022 FIFA Dünya Kupası takdim edildi. Final müsabakasının ardından Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu da belli oldu. İşte, Dünya Kupası gol kralı...

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  • Dünya Kupası gol kralı belli oldu! 2022 FIFA Dünya Kupası gol kralı kim oldu ve hangi futbolcu kaç gol attı?

    Dünya Kupası final mücadelesinde Fransa ve Arjantin kupanın sahibi olmak için yarıştı. Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda kupanın sahibi olan takım Arjantin Milli Takımı olurken "Dünya Kupası'nda gol kralı kim oldu, en çok golü hangi futbolcu attı?" sorusu gündeme geldi. İşte,  2022 FIFA Dünya Kupası gol kralı olan futbolcu...
  • Dünya Kupası gol kralı belli oldu! 2022 FIFA Dünya Kupası gol kralı kim oldu ve hangi futbolcu kaç gol attı?

    DÜNYA KUPASI KAZANANI ARJANTİN OLDU!

    Arjantin Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı geçerek şampiyonluğa ulaştı.
  • Dünya Kupası gol kralı belli oldu! 2022 FIFA Dünya Kupası gol kralı kim oldu ve hangi futbolcu kaç gol attı?

    REKORLAR DÜNYA KUPASINA YETMEDİ

    2018 Dünya Şampiyona Fransa, 2022 Dünya Kupası finalinde 2-0 geriye düştüğü maçı uzatmaya taşısa da Mbappe'nin üç gollük performansı kupa için yetmedi.
  • Dünya Kupası gol kralı belli oldu! 2022 FIFA Dünya Kupası gol kralı kim oldu ve hangi futbolcu kaç gol attı?

    DÜNYA KUPASI GOL KRALI BELLİ OLDU!

    Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, Dünya Kupası finallerinde hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu. Turnuvada 1966'da oynanan finalde İngiliz futbolcu Geoff Hurst, 3 kez ağları havalandırarak takımına kupayı kazandırmıştı.

    Fransa'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gol kralı oldu.

     
  • Dünya Kupası gol kralı belli oldu! 2022 FIFA Dünya Kupası gol kralı kim oldu ve hangi futbolcu kaç gol attı?

    GOL KRALI KAÇ GOLE İMZA ATTI?

    Turnuvada 8 gole imza atan Mbappe, en çok gol atan oyuncular sıralamasında zirvede yer aldı.
  • Dünya Kupası gol kralı belli oldu! 2022 FIFA Dünya Kupası gol kralı kim oldu ve hangi futbolcu kaç gol attı?

    MESSİ İKİNCİ SIRADA!

    Mbappe'yi 7 gol atan Messi ile 4'er kez ağları sarsan Olivier Giroud ve Julian Alvarez takip etti.
  • Dünya Kupası gol kralı belli oldu! 2022 FIFA Dünya Kupası gol kralı kim oldu ve hangi futbolcu kaç gol attı?

    "MBAPPE İÇİN RONALDO DOKUNULMAZDIR"

    Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe'nin takım arkadaşı olan Abdou Diallo, Mbappe için Cristiano Ronaldo'nun dokunulmaz birisi olduğunu söyledi.

    Diallo, yaptığı açıklamada, "Lionel Messi'ye karşı Cristiano Ronaldo'dan bahsederseniz, Mbappe bunun için sizinle bir saat tartışabilir. Ronaldo, kelimenin tam anlamıyla Mbappe için her şeydir, dokunulmazdır" ifadelerini kullandı.

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