2022 Dünya Kupası çeyrek final ilk maçında Arjantin, Hollanda ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Kupanın şampiyonluk adayı iki takımı, yarı final için nefesleri kesecek bir 90 dakika oynayacak. İşte, Hollanda Arjantin maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'ler...