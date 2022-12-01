41' Aguerd (k.k.) - 4' Ziyech, 23' En-Nesyri 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, F Grubu'ndaki son maçında Kanada ile karşı karşıya geliyor. SAAT: 18.00

HAKEM: Raphael Claus

STAT: Al Thumama

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Kanada: Borjan, Johnston, Vitoria, Miller, Adekugbe, Buchanan, Kaye, Osorio, Hoilett, Larin, Davies. Fas: Bounou, Hakimi, Mazraoui, Amrabat, Aguerd, Saiss, Ziyech, Ounahi, Sabiri, Boufal, En-Nesyri Fas: Bounou, Hakimi, Mazraoui, Amrabat, Aguerd, Saiss, Ziyech, Ounahi, Sabiri, Boufal, En-Nesyri MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ Fas'a tarihindeki ikinci son 16 turu bileti için beraberlik de yetiyor. Kanada'nın kazanması halinde ise Hırvatistan'ın Belçika'yı yenmesi gerekecek. Kanada'nın kazanması, Belçika'nın da Hırvatistan'ı yenmesi durumunda Fas ve Hırvatistan'dan kimin tur atlayacağını averaj belirleyecek. Grupta iki maçını da kaybeden Kanada'nın elenmesi kesinleşmişti.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ Bugüne kadar Kanada ile oynadığı üç maçın hiçbirini kaybetmeyen Fas (2G 1B), son karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı (Ekim 2016'da hazırlık maçı). Fas, daha önce Dünya Kupası'nda Avrupa temsilcileri haricinde rakip olduğu dört takıma da mağlup oldu (Peru, Suudi Arabistan, Brezilya ve İran). Dünya Kupası tarihinde oynadığı maçların tamamını kaybeden takımlar arasında Kanada'dan (5) daha fazla mağlubiyet alan tek ülke El Salvador (6).