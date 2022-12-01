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Kanada - Fas | CANLI YAYIN

Kanada - Fas maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Kanada ile Fas, 2022 Dünya Kupası'nda F Grubu'nda son maçlarına çıkıyorlar. Bu maç öncesinde Fas'ın 4 puanı bulunurken Kanada ise henüz puan elde edemedi ve gruptan çıkma ihtimali bulunmuyor.

Dünya Kupası Kanada Fas maçı canlı yayın izle! Kanada Fas maçı trt spor canlı izle hd link! Kanada Fas maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izleniyor?

41' Aguerd (k.k.) - 4' Ziyech, 23' En-Nesyri

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, F Grubu'ndaki son maçında Kanada ile karşı karşıya geliyor.

SAAT: 18.00
HAKEM: Raphael Claus
STAT: Al Thumama
YAYIN: TRT Spor

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

Kanada: Borjan, Johnston, Vitoria, Miller, Adekugbe, Buchanan, Kaye, Osorio, Hoilett, Larin, Davies. Fas: Bounou, Hakimi, Mazraoui, Amrabat, Aguerd, Saiss, Ziyech, Ounahi, Sabiri, Boufal, En-Nesyri

Fas: Bounou, Hakimi, Mazraoui, Amrabat, Aguerd, Saiss, Ziyech, Ounahi, Sabiri, Boufal, En-Nesyri

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Fas'a tarihindeki ikinci son 16 turu bileti için beraberlik de yetiyor. Kanada'nın kazanması halinde ise Hırvatistan'ın Belçika'yı yenmesi gerekecek.

Kanada'nın kazanması, Belçika'nın da Hırvatistan'ı yenmesi durumunda Fas ve Hırvatistan'dan kimin tur atlayacağını averaj belirleyecek.

Grupta iki maçını da kaybeden Kanada'nın elenmesi kesinleşmişti.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

Bugüne kadar Kanada ile oynadığı üç maçın hiçbirini kaybetmeyen Fas (2G 1B), son karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı (Ekim 2016'da hazırlık maçı).

Fas, daha önce Dünya Kupası'nda Avrupa temsilcileri haricinde rakip olduğu dört takıma da mağlup oldu (Peru, Suudi Arabistan, Brezilya ve İran).

Dünya Kupası tarihinde oynadığı maçların tamamını kaybeden takımlar arasında Kanada'dan (5) daha fazla mağlubiyet alan tek ülke El Salvador (6).

Dünya Kupası tarihindeki üçüncü galibiyetini Belçika'yı 2-0 mağlup ederek alan Fas (6B 9M), bugüne kadar kazandığı üç karşılaşmayı da Avrupa ülkeleriyle oynadı (diğerleri Portekiz ve İskoçya karşısında).

Kanada, daha önce bir Afrika ülkesine rakip olduğu tek resmi maça 2001 Konfederasyon Kupası'nda çıktı ve o karşılaşmada Kamerun'a 2-0 mağlup oldu.

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