Fransa'nın tarihindeki ikinci Dünya Kupası zaferinde başrol oynayan isimlerin başında gelen N'Golo Kante'nin ödül töreninin ardından yaptığı hareket çok konuşuldu.
Ödülü töreni sonrasında herkes kupayla hatıra fotoğrafı çektirmek için adeta yarıştı. Ancak utangaç tavırlarıyle bilinen Kante, bu anı ölümsüzleştirmek istese de bir türlü yapamadı...
Kante'nin imdadına ise takım arkadaşı Steven N'Zonzi, yetişti!Diğer oyuncularla konuşan Steven N'Zonzi, kupayı vermelerini istedi.
Ardından kupayı alan Kante, tek başına fotoğraf çektirmeyi başardı. Bu, kutlamaların en dikkat çekici olayı olarak özellikle sosyal medyada çok konuşuldu.
Fransız futbolcular, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşmalarının sevincini doyasıya kutladı. Horozlar, 20 yıl aradan sonra ilk kez 'dünyanın en büyüğü' oldu.
Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Dünya Kupası kazanan üçüncü isim oldu. Fransız futbolcular, maç sonunda başarılı teknik adamı havaya fırlattı.
Pogba, zafer coşkusunu ailesiyle birlikte yaşayanlar arasında yer aldı. Renkli kişiliğiyle bilinen yıldız futbolcu, Fransa'nın tarihi başarısında büyük pay sahibi oldu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin attığı gollerden sonra adeta kendinden geçti... Macron, maçın bitiminin ardından oyuncularının yanına giderek tek tek tebrik etti.
Fransız yıldız Benjamin Mendy, kupa töreninin ardından sevinciyle en dikkat çeken isimlerin başında geldi. 23 yaşındaki savunmacı, Dünya Kupası'nda sadece Danimarka maçında, 43 dakika sahada kaldı.
Fransa'nın Dünya Kupası şampiyonluğu ülkede büyük sevince neden oldu. Taraftarlar kendilerini sokakalara atarak renkli görüntülere sahne oldu.
Fransız taraftarlar, şampiyonluğu sabahın ilk saatlerine kadar kutladı.
Ödül töreni sırasında Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic, finali kaybetmesine rağmen başarısıyla takdir toplayan takımın yıldızı Modric'i teselli etti.
DÜNYA KONUŞUYOR
Fransa'nın 2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı yenerek şampiyonluğa ulaşması, dünya basınında geniş yer buldu.
İspanya'nın Marca gazetesi, Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa Milli Takımı'nın ikinci kez Dünya Kupası şampiyonu olmasına atıfta bulunarak "İki yıldız" manşetiyle okuyucularının karşısına çıktı. Gazetede, Fransa'nın 20 yıl sonra Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştığı hatırlatıldı.
Ülkenin bir diğer önde gelen spor gazetelerinden AS, turnuvaya Video Yardımcı Hakem (VAR) kararlarının damga vurduğunu ifade eden bir başlıkla okuyucularına ulaştı.
Gazetenin manşetinde, "Fransa, Dünya VAR Kupası'nı kazandı" ifadesine yer verildi.
ABD'nin New York Times gazetesinin internet sitesinde, teknik direktör Didier Deschamps'ın Fransa'nın Dünya Kupası şampiyonluğunda önemli paya sahip olduğu kaydedildi.
Kylian Mbappe, Paul Pogba, N'Golo Kante, Raphael Varane ve Samuel Umtiti'nin olağanüstü performans sergilediğinin belirtildiği haberde, Fransa'nın yeni jenerasyonuyla diğer bir şampiyonluk için 20 yıl daha beklemesine gerek kalmayabileceği aktarıldı.
İngiltere'nin The Guardian gazetesi, Fransa'nın Dünya Kupası'nı almasının ardından Paris'te düzenlenen kutlamalara yoğunlaşırken, "Taraftarlar gözyaşları içinde genç Fransız takımına sevgisini gösterdi." ifadesini kullandı.
The Times gazetesi birinci sayfasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un final maçının oynandığı statta çekilen fotoğrafına "Yaşasın Fransa" başlığıyla yer verdi.
"Fransa ikinci Dünya Kupası şampiyonluğu için meydan okuyan Hırvatistan'ı geçti" başlığını kullanan Financial Times, birinci sayfasında Fransa Milli Takımı oyuncularının teknik direktör Didier Deschamps'ı havaya fırlattığı görülen bir fotoğrafı kullandı.
Emmanuel Macron'un stattaki gol sevincinin de yer aldığı İtalya'nın La Gazzetta dello Sport gazetesinde, teknik direktör Didier Deschamps'ın yıllarca İtalya'da futbol oynamasına atıfta bulunularak, "Fransa, İtalyan usulü şampiyon" ifadesi öne çıkarıldı.
Ürdün'ün El-Gad gazetesi, "Fransa Hırvatistan'ın hayallerini yıktı ve ikinci kez şampiyon oldu" ifadesini kullandı.
Lübnan'ın El Ahbar gazetesi ise Fransa Milli Takımı'ndaki Afrika kökenli futbolculara vurgu yaparak "Dünya Kupası'nı göçmenler kazandı" değerlendirmesinde bulundu.
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