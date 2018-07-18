2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'nın kadrosunun büyük çoğunluğunu Afrika kökenli futbolcular oluştururken, göçmenlerle ilgili tutumu eleştirilen Fransa'ya Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan eleştiri geldi.

Venezuela televizyonu VTV'de canlı yayınına katılan Maduro, Avrupa'da siyahilere ve sığınmacılara yönelik ayrımcılığı eleştirerek, "Dünya Kupası'nı Fransız takımı kazandı, ama daha çok bir Afrika takımına benziyordu. Aslında Afrika kazandı, onlar Fransa'ya ulaşmayı başaran Afrikalı göçmenlerin çocukları" ifadelerini kullandı.

Maduro, ayrıca "Avrupa'nın mesajı aldığını ümit ediyorum. Avrupa'daki sığınmacılara ve Afrikalılara ayrımcılığa son verin" ifadelerini kullandı.

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