2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye'nin play-off rakibi belli oluyor!
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nu İspanya'nın ardından ikinci sırada tamamladı. Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off etabında mücadele edecek. Türkiye'nin play-off rakibi ve eşleşmeler bugün yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Bu noktada Dünya Kupası play-off kura çekimi canlı yayın kanalı ve maç tarihleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye'nin muhtemel rakipleri kimler, kaçıncı torbada? İşte Dünya Kupası play-off kura çekimi canlı izle kanalı!
2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu kura çekimi için nefesler tutuldu! Bugün gerçekleşecek kura ile Türkiye'nin play-off rakibi ve eşleşmeler belli olacak. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nu 13 puanla 2. sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımı, kura çekimine 1. torbadan katılım sağlayacak.
2026 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabının kura çekimi, 20 Kasım 2025 Perşembe bugün yapılacak.
İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, Türkiye saati ile 15.00'te başlayacak.
DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Dünya Kupası play-off kura çekiminin EXXEN ekranından yayınlanması bekleniyor.
DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
Dünya Kupası play-off kura çekimini canlı takip etmek isteyenlerin Exxen'e üye olması gerekiyor.
Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla Exxen aboneliği satın alabilir, Türkiye'nin play-off rakibinin belli olacağı kura çekimi canlı olarak izleyebilirsiniz.
SON 4 TAKIM MART AYINDA BELLİ OLACAK
Avrupa Elemeleri'nde gruplarını lider tamamlayan Almanya, İsviçre, İskoçya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan turnuvaya direkt olarak katılacak.
Elemelerdeki 12 grup ikincisi ile Uluslar Ligi'nden gelen ve eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen 4 takım, play-off oynamaya hak kazandı.
Gruplarını ikinci sırada bitiren Türkiye, Slovakya, Kosova, Danimarka, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Galler, Arnavutluk ve Çekya'nın yanı sıra Uluslar Ligi'nden gelen Kuzey İrlanda, İsveç, Romanya ve Kuzey Makedonya, 2026 Dünya Kupası bileti için play-off mücadelesi verecek.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final ve final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.
Play-off etabında, yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak.
Yarı finalde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak. Final maçının ev sahibi ise kura çekimi ile belirlenecek.
Kura çekimine 1. torbadan katılacak Türkiye'nin muhtemel rakipleri İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda.
TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA?
Kura çekimi öncesinde torbalar şöyle oluştu:
1. Torba: İtalya, Danimarka, Türkiye, Ukrayna
2. Torba: Polonya, Galler, Çekya, Slovakya
3. Torba: İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova
4. Torba: İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda.
A MİLLİLERİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Türkiye’nin play-off turundaki ilk rakibi için 4 muhtemel aday belli oldu. Birinci torbada yer alan Ay-Yıldızlılar, play-off turu ilk maçında 4. torbada yer alan İsveç, Romanya, Kuzey İrlanda ya da Kuzey Makedonya'dan biriyle karşılaşacak.
TÜRKİYE’NİN PLAY-OFF RAKİBİ KİM OLDU?
E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye'nin play-off etabındaki rakibi, saat 15.00’te başlayacak kurayla belli olacak.
DÜNYA KUPASI PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Dünya Kupası play-off eşleşmeleri henüz belli olmadı. Kuranın ardından haberimizde yer verilecektir.
FİNALLER 31 MART'TA OYNANACAK
Yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart’ta oynanacak. Yarı finalde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak.
Final maçının ev sahibi ise kura çekimi ile belirlenecek. Kura çekimine 1. torbadan katılacak Türkiye’nin muhtemel rakipleri İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda.
MİLLİ TAKIM 25. SIRAYA YÜKSELDİ
FiFA kasım ayı dünya sıralamasını açıklarken, Türkiye, 1582,69 puana ulaşarak 25. basamağa çıktı. Ay-yıldızlı ekip, FIFA klasmanında Haziran 2017’den bu yana en iyi derecesini elde etti. Sıralamada İspanya liderliğini devam ettirirken, Arjantin ikinci, Fransa da üçüncü sıradaki yerini korudu.