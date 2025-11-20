2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu kura çekimi için nefesler tutuldu! Bugün gerçekleşecek kura ile Türkiye’nin play-off rakibi ve eşleşmeler belli olacak. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nu 13 puanla 2. sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımı, kura çekimine 1. torbadan katılım sağlayacak. Geri sayım sürerken Dünya Kupası play-off kura çekimi canlı yayın kanalı ve maç tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki, 2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, Türkiye’nin muhtemel rakipleri kimler? İşte detaylar…