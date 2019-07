Okullarda, ders kitaplarında veya klasik kurslarda verilen İngilizce eğitimi, gündelik hayatta kullanılan İngilizceden farklılık gösteriyor. Dil bilgisi kurallarının ağırlıkta olduğu öğretmen merkezli eğitim metotları, öğrenenleri ezberlemeye zorladığı için pratiklikten uzaklaştırıyor.

Bir dil okulunun bu konu üzerine global çapta bir araştırmaya imza attı. Araştırmaya göre; "İngilizceyi hangi metotla öğreniyorsunuz?" sorusuna insanlar, en çok dizi izleyerek ve müzik dinleyerek yanıtını verdi. İngilizce öğrenenlerin yüzde 28'i pop müziğin efsanevi isimlerinden Michael Jackson'ı dinliyor.

Küresel çapta yapılan araştırma sonuçlarına göre; insanlar İngilizceyi en rahat dizi izleyerek ve müzik dinleyerek öğreniyor. 90’lı yılların en popüler dizilerinden Friends, yüzde 25 oranla katılımcıların en çok izlediği diziler arasında yer alırken; Friends dizisini, 24’lük oranla Game of Thrones takip ediyor. Big Bang Theory, Sherlock, The Walking Dead, Prison Break, Grey’s Anatomy, Doctor Who, Downton Abbey, The Crown ve Suits gibi diziler de öğrenenlerin ilgiyle takip ettiği diziler listesinde yer alıyor.