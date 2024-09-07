Dünya'nın sonu gelecek mi? NASA'ya göre Dünya ne zaman yok olacak?

Elbette bu, Dünya'nın sonu anlamına gelmiyor, öyle değil mi?

En büyük endişe, yörüngesel dengesizliklerin kaçınılmaz olarak Dünya ile diğer karasal gezegenlerden biri (Merkür, Venüs veya Mars) arasında bir çarpışmaya neden olabilmesidir. Ancak bu bile gezegenimizin tamamen yok olmasına neden olmayabilir.