Dünya'nın sonu gelecek mi? NASA'ya göre Dünya ne zaman yok olacak?
Milyarlarca yıldan beri var olan Dünya, binlerce savaş, hastalık ve doğal afetler yaşamasına rağmen günümüze kadar geldi ve varlığını sürdürüyor. Uzun yıllardır merak edilen soru ise "Dünya'nın sonu ne zaman gelecek?" Bu soruya bilim insanları net bir cevap veremiyor. Peki, NASA ne diyor? İşte detaylar...
Dünya ne kadar süre daha varlığını sürdürecek? En önemlisi ise Dünya yok olmasa bile, savaşlar, hastalıklar ve kaynak sıkıntıları insanların sonunu daha kısa bir sürede getirebilir. Dünya'nın ne kadar vakti kaldı?
KIYAMET ALAMETLERİ
2000 yılında birçok kişi, saat gece yarısına doğru ilerlerken aniden çalışmaya devam etmeyeceğine inanılan elektronik cihazlara olan modern çağ bağımlılığımız nedeniyle Dünya'nın bir şekilde duracağı kehanetinde bulundu. Ama biz hayatta kaldık.
Bir de Mayalara göre Dünya'nın sonu olan 2012 yılı vardı ki onu da atlattık. Ve dürüst olmak gerekirse, 2020'de pandemi vurduğunda, birçoğumuz sona ulaştığımızdan korkuyorduk.
Dünya'nın sonu yakın mı?
Hepimizin bildiği gibi, sadece diğer gezegenlere ve gezegenimizin tarihine bakarak, günlerimizin sayılı olduğu apaçık ortada. Elbette bu Dünya'da hiçbir şey basit değildir; dolayısıyla Dünya'nın ne zaman sona ereceğinin cevabı da oldukça karmaşıktır.
GÜNEŞ FIRTINALARI
İlk ve en önemlisi, güneş fırtınaları tehdidi vardır. Çeşitli bilim insanları ve uzmanlar bir süredir bu konuda uyarılarda bulunmaya başlamıştır. Güneş fırtınaları oldukça sık meydana gelir, ancak ara sıra güneş fırtınaları koronal kütle atımına neden olur ve bu da radyoaktif maddeleri atmosfere iterek Dünya'ya doğru fırlatır.
Sonuçları nasıl olur?
Bu gerçekleştiğinde uydu kesintilerine ve aurora ışıklarına neden olabilir ve ayrıca elektrik şebekesi kesintilerine de yol açar. Daha aşırı durumlarda, uyduların gökyüzünden düşmesine neden olabilir.
Yaklaşık her yüzyılda bir kez büyük bir güneş fırtınası yaşarız ve bunun en son gerçekleştiği zaman, dünyanın internete veya hatta elektriğe bağımlı olmadığı bir zamandı.
Bulunduğumuz zamanda gerçekleşirse ne olur?
Uzmanlar, eğer şimdi bir tane olursa, dünya çapında internet altyapısını yok edebileceğini, elektrik ve küresel internette kesintilere neden olabileceğini tahmin ediyor. Böyle bir olay günde milyarlarca dolara mal olabilir.
Elbette bu, Dünya'nın sonu anlamına gelmiyor, öyle değil mi?
En büyük endişe, yörüngesel dengesizliklerin kaçınılmaz olarak Dünya ile diğer karasal gezegenlerden biri (Merkür, Venüs veya Mars) arasında bir çarpışmaya neden olabilmesidir. Ancak bu bile gezegenimizin tamamen yok olmasına neden olmayabilir.
Dünya'nın sonunu Güneş mi getirecek?
En olası senaryo, Güneş'in yörüngemizi genişletecek bir 'kırmızı dev'e dönüşmesidir. O zaman yörüngemiz, Dünya'nın genişleyen Güneş'in atmosferinden kaçmasına izin verecek kadar büyük olmayacak ve bu da sonunda gezegenimizi buharlaştıracaktır.
Neyse ki iyi haberler var. Kesinlikle bunun için ortalıkta olmayacağız. Neden mi? Çünkü bu, 7,59 milyar yıl sonrasına kadar gerçekleşmeyecek. Açıkçası, insanlar muhtemelen o zamana kadar kendilerini yok etmiş olacak.
Kaynak: Awarenessact