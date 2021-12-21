FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası Finali'nde İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'yu 3-2 mağlup ederek tarihinde 4. kez Dünya Şampiyonu olmayı başaran VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

2013, 2017 ve 2018 yıllarında bu kupayı müzesine götürmeyi başaran sarı-siyahlılar, Başkent Ankara'da gerçekleşen organizasyonda da mutlu sona ulaşarak 4. kez Dünya Şampiyonu oldu.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'ndan Meryem Boz, Cansu Özbay ve Buket Gülübay, Habertürk'ten Çağatay Çelik'in sorularını yanıtladı.

CANSU ÖZBAY: HER SPORCUYA NASİP OLMAZ

Dünyanın elit kulüplerinden oynamanın nasıl bir his olduğunu anlatan Cansu Özbay, "Aslında ben de rekabetçi ve çok hırslı bir insanım. Böyle bir kulüpte oynadığım için çok mutluyum ve gururluyum. Çünkü VakıfBank'ın hedefi her zaman en yüksekte ve zirvede. Böyle bir kulüpte oynamak bana da kendimi daha iyi hissettiriyor. Rekabet benim de karakterimde ve kişiliğimde olan bir şey" ifadelerini kullandı.

Yoğun tempoda sürekli kazanmayı amaçlamanın getirdiği baskıyla ilgili de konuşan milli sporcu "Zaman zaman baskı hissettiğimiz yerler oluyor ama ben her zaman önümüzdeki hedefi düşünüyorum. Önümüzdeki kupayı düşündüğümüz zaman baskı da hafiflemiş oluyor" dedi.

"ANKARA SEYİRCİSİ İNANILMAZDI"

Kupaya Ankara'da uzanmanın tarif edilemeyecek bir duygu olduğunu vurgulayan Cansu "Türkiye'de böyle bir kupayı kazanmak kesinlikle inanılmazdı. Yaşayabileceğimiz en güzel duygulardan birisiydi. Her sporcuya nasip olmaz ama bize nasip oldu. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Sahaya çıktığımız zaman tadını çıkarmayı düşündüm. 15 bin taraftar önünde oynamak gerçekten inanılmaz bir duyguydu" yorumunu yaptı.

MERYEM BOZ: ARTIK BİR VOLEYBOL ÜLKESİYİZ

Kariyerinde birçok kulüpte forma giymiş olan Meryem Boz da rekabetçi ruhuna vurgu yaparak "Milli Takım sporcusu da olduğumuz için ara vermeden, kulüp - Milli Takım döngüsüne ve koşuşturmacasına alışkınım ama VakıfBank çok özel bir kulüp. Çok profesyonel, çok istikrarlı bir kulübün parçası olduğum için de çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

MOTİVASYONUNU NASIL KORUYOR?

Guidetti'nin "Mental açıdan dünyanın en iyi takımına sahibim" sözüyle ilgili konuşan tecrübeli voleybolcu "Bir maçı kazansak da kaybetsek de ertesi günü oynayacağın maça odaklanmak zorundasın. Çünkü hedefin daha bitmedi. Şimdi Dünya Kulüpler Şampiyonası kupasını kaldırdık, önümüzdeki Şampiyonlar Ligi kupası var. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz ama kısa süreliğine kenara bırakmak zorundayız. Şampiyonlar Ligi kupasını da almak istiyoruz. Salı günü de Fransa için yola çıkacağız. Dur durak bilmeyen koşuşturmamız var. Ama başarı geldikçe motivasyonumuz hep yüksek oluyor. Başarı geldikçe konsantre olması da motive olması da kolay oluyor" dedi.

— Meryem Boz (@13Mrymboz) December 20, 2021

"KADINLAR OLARAK GÜÇLÜ OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

"Biz voleybol ülkesiyiz" sloganını hatırlatan ve Türk voleybolunun hak ettiği değeri görmeye başladığını vurgulayan Meryem Boz "Aslında bireysel sporlarda da çok büyük başarılarımız var. Biraz daha futbola yönelik bir ülke olduğumuz için diğer başarıları çok fazla göremiyoruz. Kadınlar olarak güçlü olduğumuzu gösterdiğimiz için ön plana çıktığımızı düşünüyorum. Voleybol artık bunu atladı. Olimpiyatlarda futbolun önüne bile geçti. Hak ettiğimiz değeri artık görüyoruz. Hatta biz bir voleybol ülkesi olmaya başladık diye düşünüyorum. Bu da çocuklarımız için umut verici. Rol model almaları da önemli çünkü çok büyük işler başarıyoruz" yorumunu yaptı.

Bir spor akademisi bulunan Meryem ille profesyonel sporcu olmak gerekmediğini de hatırlatarak "Hangi zorlukla karşılaşırsa karşılaşsınlar ama spor yapmaya devam etsinler. Sporun kazandırdığı çok güzel şeyler var. Spor sadece profesyonellik için değil, hayatımızda bize faydası olan ve geleceğimizi de aydınlatan bir araç. Asla vazgeçmesinler." sözleriyle çocuklara spor yapmalarını tavsiye etti.

BUKET GÜLÜBAY: KUPAYA DOYMUYORUZ

VakıfBank'ın özkaynak düzeninden yetişen bir sporcu olarak top toplayıcılıktan geldiği noktayı "Altyapıdan yetişen bir sporcuyum. En büyük hedefim bu takımda oynamaktı. Bunun için çok çalıştım, çok fedakarlıklar yaptım; akademik kariyerimden, uykumdan, ailemden... Böyle büyük kulüplerde oynayabilmek için hem mental hem de fiziki açıdan yeterli olmanız gerekiyor. Her zaman bunların üzerine yoğunlaştım. 'Kendimi nasıl geliştirebilirim?' diye düşündüm" diyerek özetledi ve geleceğin voleybolcularına da tavsiyede bulundu.

Sezona beş kupa hedefiyle başlayan ve ikisini şimdiden elde eden bir kulüpte oynamakla ilgili konuşan genç voleybolcu "Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Böyle bir kulüpte oynamak size şunu öğretiyor; kazanılan kupalarda bir doyumsuzluk oluyor. Bir kupa alıyorsun, ikincisini istiyorsun. İkincisi aldıktan hemen sonra üçüncü kupayı düşünüyorsun. Böyle bir doyumsuzluk sirkülasyonuna giriyorsun" ifadelerini kullandı.

Buket sezonun kalanı için ise şunları söyledi:

"En başından beri yönetimin teknik ekibe ve takıma güveni çok yüksekti. Sezona 5 kupa hedefiyle başladık. Bunun ikisini kaldırdığımız için çok mutluyuz. Şu an kaldı üç kupa. Ama hiçbir zaman yeterli değil, bir sonraki kupalar için kanımızın son damlasına kadar savaşacağız"