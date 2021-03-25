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Dünya Tiyatro Günü için 24 oyun

27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında 23 oyun Sosyo’da online olarak tiyatroseverle buluşacak.

Dünya Tiyatro Günü için 24 oyun

Pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı olan tiyatro perdeleri, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında 23 yetişkin ve çocuk oyunu, 27-28 Mart tarihlerinde Sosyo’da online olarak yayınlanacak. Tüm oyunları izleme imkanı sunan kombine biletler 30 liradan, tek oyun biletleri ise 10 liradan satışa çıktı.

Sosyo’da tiyatroseverle buluşacak oyunların programı şöyle: 

27 Mart Cumartesi:

09.00 - Bulutlar Ülkesi (Çocuk oyunu)

10.00 - Fareli Köyün Kavalcısı

11.00 - Hayal Panayırı

12.00 - Kaplumbağa ile Tavşan

13.00 - Masal Diyarından Günümüze

14.00 - Çizmeli Kedi

15.00 - Pinokyo

16.00 - Şeker Pan’ın Maceraları

17.00 - Bir Kümes Müzikali

18.30 - Agorafobia (Yetişkin)

19.30 - Son Senfoni (Yetişkin)

20.30 - Seni Unutmak İstemedim ki (Yetişkin)

 

28 Mart Pazar

09.00 - Oduncu Kızı

10.00 - Oyun Ormanı

11.00 - Sebzeler Ülkesi

12.00 - Sirk Kedisi

13.00 - Küçük Pandalar

14.00 - Vızvız Arı Bazi

15.00 - Kül Kedisi Masalı

16.00 - Yere Düşen Elma

17.00 - Pamuk Prenses ve 7 Cüceler

18.30 - Anormal (Yetişkin)

20.30 - Can Erik (Yetişkin)
 

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