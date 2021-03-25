Dünya Tiyatro Günü için 24 oyun

Pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı olan tiyatro perdeleri, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında 23 yetişkin ve çocuk oyunu, 27-28 Mart tarihlerinde Sosyo’da online olarak yayınlanacak. Tüm oyunları izleme imkanı sunan kombine biletler 30 liradan, tek oyun biletleri ise 10 liradan satışa çıktı.
Sosyo’da tiyatroseverle buluşacak oyunların programı şöyle:
27 Mart Cumartesi:
09.00 - Bulutlar Ülkesi (Çocuk oyunu)
10.00 - Fareli Köyün Kavalcısı
11.00 - Hayal Panayırı
12.00 - Kaplumbağa ile Tavşan
13.00 - Masal Diyarından Günümüze
14.00 - Çizmeli Kedi
15.00 - Pinokyo
16.00 - Şeker Pan’ın Maceraları
17.00 - Bir Kümes Müzikali
18.30 - Agorafobia (Yetişkin)
19.30 - Son Senfoni (Yetişkin)
20.30 - Seni Unutmak İstemedim ki (Yetişkin)
28 Mart Pazar
09.00 - Oduncu Kızı
10.00 - Oyun Ormanı
11.00 - Sebzeler Ülkesi
12.00 - Sirk Kedisi
13.00 - Küçük Pandalar
14.00 - Vızvız Arı Bazi
15.00 - Kül Kedisi Masalı
16.00 - Yere Düşen Elma
17.00 - Pamuk Prenses ve 7 Cüceler
18.30 - Anormal (Yetişkin)
20.30 - Can Erik (Yetişkin)
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