Dünya Tiyatro Günü için 24 oyun

Pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı olan tiyatro perdeleri, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında 23 yetişkin ve çocuk oyunu, 27-28 Mart tarihlerinde Sosyo’da online olarak yayınlanacak. Tüm oyunları izleme imkanı sunan kombine biletler 30 liradan, tek oyun biletleri ise 10 liradan satışa çıktı.

Sosyo’da tiyatroseverle buluşacak oyunların programı şöyle:

27 Mart Cumartesi:

09.00 - Bulutlar Ülkesi (Çocuk oyunu)

10.00 - Fareli Köyün Kavalcısı

11.00 - Hayal Panayırı

12.00 - Kaplumbağa ile Tavşan

13.00 - Masal Diyarından Günümüze

14.00 - Çizmeli Kedi

15.00 - Pinokyo

16.00 - Şeker Pan’ın Maceraları

17.00 - Bir Kümes Müzikali

18.30 - Agorafobia (Yetişkin)

19.30 - Son Senfoni (Yetişkin)

20.30 - Seni Unutmak İstemedim ki (Yetişkin)

28 Mart Pazar

09.00 - Oduncu Kızı

10.00 - Oyun Ormanı

11.00 - Sebzeler Ülkesi

12.00 - Sirk Kedisi

13.00 - Küçük Pandalar

14.00 - Vızvız Arı Bazi

15.00 - Kül Kedisi Masalı

16.00 - Yere Düşen Elma

17.00 - Pamuk Prenses ve 7 Cüceler

18.30 - Anormal (Yetişkin)

20.30 - Can Erik (Yetişkin)

