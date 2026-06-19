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        4 Batı Trakya Türkü'ne hapis cezası

        Batı Trakya'nın İskeçe kentinde, Yunan devleti tarafından atanan müftülerin Çınar Camisi'ne girişini engelledikleri gerekçesiyle yargılanan 4 Batı Trakya Türkü'ne 17'şer ay hapis cezası verilirken, mahkeme cezaların ertelenmesi ve para cezasına çevrilmesine hükmetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 00:48 Güncelleme:
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        4 Batı Trakya Türkü'ne hapis cezası

        İskeçe Mahkemesinde görülen davada Hüseyin Baltacı, Ozan Ahmetoğlu, Bahri Belço ve Murat Köse hakkında karar açıklandı.

        Sabah saat 09.00'da başlayan duruşma, gece saat 23.00'e kadar sürdü. Mahkeme binası önünde toplanan çok sayıda Batı Trakya Türkü, gün boyunca yargılananlara destek verdi. Saatler süren bekleyişe rağmen çok sayıda soydaşın mahkeme önünden ayrılmadığı görüldü.

        Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen duruşmayı, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın seçilmiş müftüleri, milletvekilleri, belediye başkanları, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda soydaş takip etti. Davayı Türkiye'den gelen baro temsilcileri ve hukukçular da izledi.

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        Kararın ardından açıklama yapan Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, yaklaşık 14 saat süren duruşma boyunca kendilerine destek veren basın mensuplarına, milletvekillerine, belediye başkanlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve soydaşlara teşekkür etti.

        Trampa, duruşmanın yalnızca 4 sanığı değil, tüm Batı Trakya Türk toplumunu ilgilendirdiğini, yargılanan kişilerin mahkemede Batı Trakya Türklerinin dini özgürlükler ve azınlık haklarına ilişkin görüşlerini dile getirdiğini söyledi.

        Mahkeme önünde yaşanan bazı gerginliklere rağmen Batı Trakya Türklerinin sağduyulu davrandığını belirten Trampa, toplumun bundan sonra da haklarını demokratik ve hukuki yollarla savunmaya devam edeceğini kaydetti.

        Trampa, davanın özünde dini özgürlükler meselesinin bulunduğunu vurgulayarak, Batı Trakya Türklerinin kendi dini kurumları ve seçtikleri dini liderlerle ilgili taleplerini dile getirmeyi sürdüreceğinin altını çizdi.

        Sanıkların avukatı Ahmet Kara ise mahkemenin kararına itiraz edeceklerini aktararak, davayı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.

        Mahkemenin 4 sanığa da haklarında yöneltilen iki suçtan suçlu bularak 17'şer ay hapis cezasına çarptırdığı bilgisini veren Kara, kararın ilk derece mahkemesine ait olduğunu ve en kısa sürede istinaf başvurusunda bulunacakları bilgisini verdi.

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        Kara, davanın hukuki boyutunun yanı sıra siyasi bir nitelik de kazandığına ve yargılama sürecinde bazı gelişmelerin bu görüşlerini güçlendirdiğine işaret etti.

        Yargılamanın yaklaşık 14 saat sürmesine dikkati çeken Kara, bunun davanın kapsamı kadar süreç içerisindeki tartışmalardan da kaynaklandığı değerlendirmesini yaptı.

        Kara, kararı doğru bulmadıklarını vurgulayarak, istinaf sürecinin ardından gerekmesi halinde dosyanın daha üst yargı mercilerine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşınabileceğini söyledi.

        Yargılama sırasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Batı Trakya Türk Azınlığı'yla ilgili bazı kararlarını da mahkemeye sunduklarını ifade eden Kara, bu kararların yeterince dikkate alınmadığını düşündüklerini kaydetti.

        Kara, sanıkların mahkemede ortaya koyduğu savunmaların Batı Trakya Türk toplumunun görüşlerini yansıttığını belirterek, müvekkillerinin savunmalarından dolayı gurur duyduğunu dile getirdi.

        Ne olmuştu?

        Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri Yorgos Kalancis'in de katılımıyla 11 Ekim 2024 Cuma günü gerçekleştirilen İskeçe Medresesi'nin açılışının ardından Yunan devletince atanan müftüler, Çınar Camisi'nde cemaatle birlikte cuma namazı kılmak istemiş ancak azınlık mensuplarınca camiden uzaklaştırılmıştı.

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        Yunanistan'da, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın dini liderleri, müftüler ve azınlığa ait vakıfların idare heyetleri, devlet tarafından atama yoluyla belirleniyor. Türk azınlık ise bu uygulamalara karşı çıkarak, kendilerinin seçtiği müftülerin görev yapmasını istiyor.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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