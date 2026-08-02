Mecnun Otyakmaz açıkladı: TFF'den "çipli top" kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de çipli top sisteminin kullanılmasına karar verdi.

Konuyla ilgili TRT Spor'a konuşan Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, uygulamayı sezonun ikinci yarısında hayata geçireceklerini söyledi.

Otyakmaz, bu önemli kararla ilgili şunları ifade etti:

"Bu sene FIFA Dünya Kupası'nda olan bütün yenilikleri Süper Lig'imize diğer federasyonlara da örnek olması amacıyla biz de gerçekleştirmek istiyoruz. Bu yeniliklerden biri de çipli top teknolojisi. İnşallah Ocak-Şubat aylarında, ligin ikinci yarısıyla birlikte çipli topu kullanmak istiyoruz. Ayrıca Dünya Kupası'nda uygulanan futbolcuların ağzını kapatıp konuşmasında da IFAB'ın kararı doğrultusunda ilk etapta sarı kart şeklinde uygulayacağız. Aksi gösterilecek başka görüntüler ve kırmızı kartlık durumlar hariç."

ÇİPLİ TOP NEDİR?

Çipli top, dış görünüşüyle standart bir futbol topundan farksız olsa da merkezinde yüksek hassasiyetli bir sensör sistemi barındıran teknolojik bir spor ekipmanıdır. Topun iç kısmına, ağırlık merkezini bozmayacak şekilde yerleştirilen bu mikroçipler, "Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi" (SAOT) ile entegre çalışır. Sensörler, topun hareketini ve futbolcuların topa ilk temas anını milisaniyelik bir hızla takip ederek elde ettiği verileri anlık olarak VAR (Video Yardımcı Hakem) merkezine gönderir. Bu sayede insan gözünün kaçırabileceği pas çıkış anları veya temas noktaları hatasız bir şekilde tespit edilir.

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ÇİPLİ TOPUN ÖZELLİKLERİ VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

Pas Çıkış Anı Tespiti: Ofsayt çizgilerinin çekilmesinde en kritik nokta olan topun ayaktan çıktığı anı %100 doğrulukla belirler.

Yapay Zeka Entegrasyonu: Top verileri, stadyumdaki kameralardan gelen oyuncu iskelet verileriyle birleşerek yapay zeka tarafından saniyeler içinde analiz edilir.

Elle Oynama Analizi: "Connected Ball" teknolojisi sayesinde, topun oyuncunun eline mi yoksa göğsüne mi çarptığı, sensörün ilettiği titreşim dalgalarıyla netleşir.

Gol Çizgisi Teknolojisi: Topun tamamının çizgiyi geçip geçmediği tartışmalarını saniyeler içinde sonlandırır.